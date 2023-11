Siegen: Das stinkt gewaltig – Polizei hebt Hanf-Plantage aus

Siegen Bei einer Verkehrskontrolle riecht es auf der Straße derart nach Cannabis, dass Polizisten einen Blick in ein nahes Haus werfen.

Polizisten in Siegen hatten am Mittwochabend, 22. November, gleich zweimal buchstäblich den richtigen Riecher. Wie die Beamten mitteilen, nahmen die Ordnungshüter eine Verkehrskontrolle in der Tiergartenstraße vor. Dabei stellte sich heraus, dass ein 34-jähriger Pkw-Fahrer nicht im Besitz der Fahrerlaubnis war. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige.

Während der Verkehrskontrolle nahmen die Polizeikräfte einen deutlich wahrnehmbaren Cannabisgeruch wahr. Dieser schien aus einem Mehrparteienhaus zu kommen. Nachdem sie in das Treppenhaus gegangen waren, verstärkte sich der Geruch. In einer der Etagen war er am stärksten wahrnehmbar. Die Polizisten klingelten an der entsprechenden Wohnungstür. Als sie geöffnet wurde, „drang massiver Cannabisgeruch ins Treppenhaus“, berichtet die Polizei weiter. Zudem schwappte ein regelrechter Hitzeschwall nach draußen. Es deutete alles auf den Betrieb einer Cannabisplantage hin.

Siegener Kriminalpolizei übernimmt Ermittlungen

Bei der Durchsuchung wurden die Polizisten in einem der Zimmer fündig. Dort betrieb laut offiziellen Angaben der 29-Jährige Wohnungsinhaber eine Hanfplantage mit etwa 40 Pflanzen und einem installierten Belüftungs- und Filterungssystem. In einem weiteren Raum bewahrte der Mann mehrere Gefäße mit getrockneten Blüten auf. Die Beamten stellten die Anlage einschließlich der Pflanzen sowie die geernteten Blüten sicher. Die ebenfalls hinzugezogene Kriminalpolizei übernahm bereits am Abend die weitere Sachbearbeitung. Die Ermittlungen dauern an.

Der 29-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Siegen noch am Abend entlassen. Den 29-Jährigen erwartet nach derzeitigem Stand nun ein Strafverfahren wegen illegaler Herstellung von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

