Siegen In engen, dicht bebauten Gassen der Siegener Altstadt kann Feuer schnell verheerende Folgen haben. Die Feuerwehr ist daher besonders alarmiert.

„Feuer 4, Küchenbrand Mehrfamilienhaus in der Höhstraße“ lautete die Alarmmeldung für die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Siegen sowie der Löscheinheit Siegen-Hain am Sonntagmittag, 3. Dezember. Um 12.09 Uhr rückten die Einsatzkräfte aus und trafen schon wenige Minuten später an der Einsatzstelle ein. Nachgefordert wurden ein Rettungswagen und der Notarzt, denn die Bewohner hatten Rauch vom verbrannten Essen, das auf dem Herd stand, eingeatmet.

Der Einsatzleiter der Feuerwehr Siegen konnte anschließend tief durchatmen, dass es „nur“ Essen auf dem Herd war, denn bei der engen Bebauung in der Altstadt kann sich ein Feuer schnell zu einer Katastrophe auswachsen. Die Einsatzkräfte mahnen, nicht sorglos sondern vielmehr aufmerksam zu sein, wenn der Herd eingeschaltet ist.

