Siegen: Dealer erwischt – Drogen an Minderjährige vertickt

Siegen. Die Polizei hat nach monatelanger Arbeit zwei Drogendealer dingfest gemacht. Das Duo zeigte bei der Wahl seiner Kundschaft wenig Skrupel.

Eine Ermittlungsgruppe der Polizei hat nach monatelanger und intensiver Arbeit Untersuchungshaftbefehle gegen zwei junge Männer erwirkt. Ihnen konnte nachgewiesen werden, teilen die Beamten mit, wie sie in Siegen mehrfach Betäubungsmittel verkauften – auch an Minderjährige.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Polizisten nahmen tatverdächtigen Nummer eins (26) unweit einer Parkanlage in der Siegener Innenstadt fest. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten Bargeld und mehrere Cliptütchen mit Cannabis auf, die als Beweismittel beschlagnahmt wurden.

Zweiter Verdächtiger wird in Neunkirchen festgenommen

Einen Tag später gelang den Ermittlern dann die Festnahme des zweiten Tatverdächtigen in der Kölner Straße in Neunkirchen. Auch der 21-Jährige steht in dringendem Tatverdacht, mehrfach Betäubungsmittel verkauft zu haben. Die beiden Tatverdächtigen wurden zunächst zur Polizeiwache nach Siegen und anschließend in eine JVA gebracht.

Die Ermittlungsgruppe geht zurück auf die Ergebnisse einer Befragung von über 3000 Bürgern. Danach hat die Kreispolizeibehörde das „Projekt Sichere Innenstadt“ personell gestärkt. Seit März arbeiten Beamtinnen und Beamte aus verschiedenen Direktionen gemeinsam tagtäglich daran, Präsenz zu zeigen, Straftaten beweissicher aufzuklären und weiterhin die Sicherheit in der Stadt zu gewährleisten, teilt die Behörde mit.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland