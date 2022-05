Siegen: Defekt – erst Gebüsch stoppt Auto von Frau (75)

Die Fahrt endet in einem Gebüsch.

Weidenau. Eine 75-jährige Autofahrerin kann ihren Wagen in Siegen nicht mehr abbremsen. Das schafft erst ein Gebüsch am Schulte-Sodingen-Platz.

Aufgrund eines technischen Defekts war eine 75 Jahre alte Autofahrerin am Freitagnachmittag, 20. Mai, in Siegen nicht mehr in der Lage, ihren Wagen rechtzeitig zu stoppen.

Das Fahrzeug raste den steilen Schülerweg hinab und fuhr über den Schulte-Sodingen-Platz. Die Fahrt endete in einem Gebüsch.

Siegener Anwohner kümmern sich um Frau

Anwohner kümmerten sich um die Frau, bis die Feuerwehr eintraf. Notarzt und Rettungspersonal untersuchten die Seniorin und brachten sie vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Pkw musste mit einem Kranwagen geborgen werden.

