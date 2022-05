Siegen: Demnächst soll’s Wasserstoff-Müllfahrzeuge geben

Rund 9,50 Euro pro Kilo Wasserstoff werden an der Siegener Tankstelle im Leimbachtal fällig.

Siegen. Siegen hat die einzige Wasserstofftankstelle weit und breit – Tendenz steigend, die Betreiber sind zufrieden. Die Stadt tankt jedenfalls gerne da

Sieben wasserstoffbetriebene Fahrzeuge sind aktuell in Betrieb bei Stadtverwaltung, Feuerwehr und Entsorgungsbetrieb ESi. Rund 540.000 Euro haben die Brennstoffzellen-Autos gekostet, 312.000 an Fördermitteln (knapp 60 Prozent) flossen.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Ein weiteres Auto soll in Kürze angeschafft werden, für 2023 wird die Lieferung von zwei Müllsammelfahrzeugen mit Wasserstofftechnologie erwartet, so die Verwaltung auf eine Anfrage des Stadtverordneten Roland Steffe.

Wasserstoff-Autos sind für die Stadt Siegen etwas günstiger als Verbrenner

Man habe gute Erfahrung gemacht bei der Nutzung – natürlich nur, weil Siegen die einzige Wasserstofftankstelle im Umkreis von 80 Kilometern hat. Dort werden monatlich etwa 70 Betankungen verzeichnet, Tendenz steigend. Würde die ausfallen, würde der Arbeitsbetrieb einer größeren Wasserstoff-Flotte „massiv eingeschränkt“.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Pro Fahrzeug fallen jährlich zwischen 10.000 und 15.000 Kilometer Laufleistung an. Für Inspektion, Wartung, Reparaturen und Versicherung fallen im Jahr pro Fahrzeug 1380 Euro an. Die Autos verbrauchen zwischen 1,1 und 1,5 Kilo Wasserstoff auf 100 Kilometer, in erster Linie witterungsabhängig. Bei 9,50 Euro pro Kilo betrügen die Kosten je 100 Kilometer maximal 14 Euro, bei vergleichbaren Verbrennerfahrzeugen sei mit 14 bis 18 Euro zu rechnen.

Mehr Wasserstoff im Tank:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland