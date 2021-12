Rund 50 Impfgegner trafen sich am Samstagnachmittag am Kölner Tor in Siegen, um „gegen die Spaltung der Gesellschaft“ zu demonstrieren.

Demonstration Siegen: Demo am Kölner Tor für „freie Impfentscheidung“

Siegen. Am Kölner Tor in Siegen demonstrierten am Samstag 50 Menschen für eine „freie Impfentscheidung“ und „gegen die Spaltung der Gesellschaft“.

Rund 50 Männer und Frauen demonstrierten am Samstagnachmittag am Kölner Tor in Siegen. Dort sprachen sie sich für eine „freie Impfentscheidung“ und „gegen die Spaltung der Gesellschaft“ aus. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren einem Aufruf namens „SiWi-Mitgestalten Schilderaktion“ gefolgt.

Die bei der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein angemeldete Aktion wurde von einer Polizeistreife überprüft. Sie kontrolliert auch, ob Ordner eingesetzt waren. Als es gegen 15 Uhr anfing stark zu regnen, lichtete sich die Teilnehmerzahl auf rund die Hälfte.

