Siegen: DEP kündigt Erdgas-Verträge – SVB springen ein

Kunden der DEP, denen das Unternehmen den Erdgasvertrag gekündigt hat, müssen in Siegen nicht frieren: Als Grundversorger übernehmen die Siegener Versorgungsbetriebe (SVB).

Siegen. Wer in Siegen einen Erdgasvertrag mit der „Deutsche Energiepool GmbH“ (DEP) hat, muss trotz Vertragskündigung nicht frieren: Die SVB übernehmen.

Die Siegener Versorgungsbetriebe (SVB) übernehmen für Kundinnen und Kunden der „Deutsche Energiepool GmbH“ (DEP) die Belieferung mit Erdgas. Darauf weist das Unternehmen in einer Mitteilung hin. DEP aus Niedersachsen habe am vergangenen Freitag mitgeteilt, viele der Erdgasverträge zu kündigen, heißt es weiter. Als Grund habe das Unternehmen die Preisentwicklung an den Beschaffungsmärkten genannt.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Auch in Siegen sind Erdgaskundinnen und -kunden betroffen. Die SVB übernehmen „als Grundversorger die ersatzweise Belieferung der Kunden mit Erdgas“, wie weiter erläutert ist. Grundversorger ist jeweils dasjenige Unternehmen, das die meisten Kunden in einem Gebiet hat.

Die Siegener Versorgungsbetriebe sind unter 027173307-250, per E-Mail an kundenservice@svb-siegen.de und über das Webportal unter svb-siegen.de erreichbar.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland