Siegen: Der Juni rettet die Bilanz dieses Sommers

Wetterfrosch Willi Bürger wertet die Wetterdaten an der Wetterstation der Realschule Am Oberen Schloss in Siegen aus.

Siegen. August war kühl und feucht. Insgesamt war der Sommer in Siegen durchschnittlich warm und ziemlich verregnet.

„Dieser Sommer war durchschnittlich warm, die Sonne schien wenig, dafür regnete es viel.“ Das ist die Bilanz, die Willi Bürger nach Auswertung der Daten an der Wetterstation der Realschule Am Oberen Schloss zieht.

Im Detail: Der meteorologische Sommer 2021, der mit dem 1. September zu Ende ging, war mit einer Temperatur von 17,3° durchschnittlich warm und lag 0,6° über dem 30-Jahre-Schnitt von 16,7°, was an dem warmen Juni lag. Zudem regnete es mit 302,8 Litern je Quadratmeter in den drei Sommermonaten viel, 61,8 Liter mehr als der Schnitt von 241 Litern.

Dazu schien die Sonne 533 Stunden, was nur am sonnenscheinreichen Juni lag. Normal sind es in NRW 554 Stunden. Es gab vier heiße Tage über 30° (alle im Juni) und insgesamt 28 Sommertage über 25°. Normal wären 5,7 heiße Tage und 19,5 Sommertage im Schnitt. Die höchste Temperatur wurde am 17. Juni mit 33,9° erreicht. Die Tiefsttemperatur gab es am 1. Juni mit 6,1° und am Boden mit 2,2°.

Der August

Der August, so Willi Bürgers Fazit, „war kühl und feucht und die Sonne schien wenig, kein richtiges Sommerwetter."

Temperaturen: Die Durchschnittstemperatur im August betrug nur 15,7° C. Damit lag sie 1,8° unter dem Durchschnitt der letzten 30 Jahre (1991-2020) von 17,5° und 0,9° unter dem Schnitt von 16,6° (1971-2020). Der August 2003 war mit einem Schnitt von 20,4° der wärmste, der August 1978 kam dagegen nur auf 14 ° C. Der wärmste Tag war der 13. mit 19,6° im Durchschnitt, die Monatshöchsttemperatur wurde am 14. mit 27° erreicht. Zum Vergleich: Die Höchsttemperatur in Siegen wurde am 25.07.2019 mit 38,3 °gemessen. Es gab fünf Sommertage mit Höchsttemperaturen über 25°, aber keinen heißen Tag über 30°. Im Schnitt hat der August 2,2 heiße und 6,9 Sommertage. Der kälteste Tag waren der 17. mit 12,5° im Tagesschnitt. Am 25. wurde die Tiefsttemperatur mit 6,4° und am Boden mit 3,4° gemessen.

Niederschläge: Der Niederschlag im August betrug 105,4 l/qm und lag damit 20,2 Liter über dem Durchschnitt der letzten 30 Jahre (1991-2020) von 85,2 Liter, damit fielen 124 % des durchschnittlichen August-Niederschlags. Die höchsten Tagesniederschläge fielen am 22. mit 18,9, und am 10. mit 17 Liter je qm. Die Niederschläge verteilten sich auf 20 Tage. 2007 fielen 197 Liter je qm, 1991 nur 10 Liter.

Wind: Die höchste Windgeschwindigkeit wurde am 5. mit 15,8 m/s = 57 km/h gemessen, was Windstärke 7 auf der Beaufort-Skala entspricht.

Sonnenschein: Die Sonne schien im August 146 Stunden und lag damit über dem NRW-Schnitt von 135 Stunden, aber deutlich unter dem 30-Jahresschnitt von NRW mit 183 Sonnenstunden. 2003 gab es 252, 2006 nur 106 Sonnenstunden.

