Siegen: Der Mai kommt – manche können es kaum abwarten

Zehn Meter hoch ist die mit bunten Bändern geschmückte Birke, die am Dorfbrunnen in Würgendorf schon am Samstag aufgestellt wurde.

Würgendorf. Ein langes Mai-Wochenende beginnt mit blauem Himmel über Siegen. Am Sonntag wird in den Mai getanzt – manche fangen aber auch schön früher an.

Schon zur Tradition geworden und das seit 30 Jahren ist, dass die Mitglieder des Heimatverein Würgendorf nicht erst am 30. April ihren Maibaum aufstellen, sondern schon einen Tag vorher, um mit dem Besorgen des Baumes und einem gemütlichen Beisammensein am letzten Tag im April nicht in Stress und Hektik zu verfallen.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

So auch am Samstag, als Heimatvereinsmitglied Rüdiger Pfeil mit seinem 66 Jahre alten Deutz-Traktor aus dem Wald oberhalb von Würgendorf getuckert kam. Am Anhänger hatte er eine 10 Meter lange Birke festgebunden. Am Brunnen warteten schon die Heimatvereinsmitglieder sowie Ortsvorsteher Matthias Moos, um die Krone der Birke mit bunten Bändern zu schmücken und sie anschließend aufzustellen. Im Heimathaus warteten erfrischende Getränke und ein kleiner Imbiss.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland