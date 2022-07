Siegen: Deshalb fliegt Polizeihubschrauber nachts über Stadt

Achenbach. In der Nacht reißt ein Polizeihubschrauber viele Siegener aus dem Schlaf. Der Einsatz beginnt mit verdächtigen Geräuschen im Wald.

Seltsame Geräusche im Wald haben die Polizei in Siegen mitten in der Nacht auf die Spur eines mutmaßlichen Einbrechers geführt.

Wie die Beamten mitteilen meldete sich am Donnerstag, 27. Juli, gegen 3.50 Uhr ein Zeuge auf der Leitstelle. Er habe Verdächtiges im Wald oberhalb von Achenbach gehört. Als die Polizisten im Waldstück zwischen dem Grenzweg und der Achenbacher Straße eintrafen, nahmen sie die Geräusche ebenfalls wahr. Vor Ort fanden die Polizisten außerdem Spuren, die auf einen Einbruch deuteten.

Siegener Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Im Zuge der Fahndung per Polizeihubschrauber nahmen die Beamten in der Hatzfeldstraße einen Tatverdächtigen fest. Erste Ermittlungen ergaben, dass es zuvor einen Einbruch in einen Tabakladen an der Eiserfelder Straße gegeben hat. Hinweise zu weiteren Tatverdächtigen gibt es derzeit nicht. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich Achenbach gemacht haben, sich bei der Kriminalpolizei zu melden.

Die Beamten sind unter 0271/7099-0 zu erreichen.

