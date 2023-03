Siegen: Deutschlands schönster Flohmarkt ist wieder da

Geisweid. Der Geisweider Flohmarkt ist nicht nur zum schönsten in Deutschland gewählt worden, er ist auch der zweitälteste.

Zum 55. Mal wurde am Samstag eine neue Saison für den Geisweider Flohmarkt unter der HTS eröffnet. Er ist damit-- nach Hannover – der zweitälteste Flohmarkt in Deutschland.

Die Geisweider Flohmärkte finden von März bis Dezember jeweils am ersten Samstag im Monat statt. Die traditionsreiche Veranstaltung, von der Werbegemeinschaft Geisweid ins Leben gerufen, zählt zu den größten Veranstaltungen ihrer Art in Südwestfalen. Im Mai 1995 wurde der Geisweider Flohmarkt von der Nostalgie-Revue zum schönsten Flohmarkt Deutschlands gewählt.

Bei ständig steigenden Besucherzahlen wird das Geschäft für den Ausrichter nicht einfacher. Diesmal verlangte die Stadt Siegen, den über das Marktgelände führenden Radweg frei zu halten. „Das haben wir erst wenige Tage vor der Eröffnung erfahren“, sagte Organisationsleiter Mario Görög.

Das Team um Mario Görög (rechts) freut sich, dass der Flohmarkt in Siegen-Geisweid wieder losgeht. Foto: Jürgen Schade

Für die Markthändler und Marktbesucher war es diesmal bitterkalt. Einige Händler hatten sich Stühle, Decken und heißen Kaffee oder Tee mitgebracht. Wer einen Platz haben wollte, der musste auch wieder früh aufstehen. Schon ab 3.30 Uhr erfolgte die Platzzuteilung durch die Flohmarkt-Mitarbeiter. Wer sein Fahrzeug am Stand stehen haben wollte, musste bei den Ersten sein - nur für etwa 80 Fahrzeuge ist auf dem Gelände Platz. Trotz der Kälte sind wieder einige tausend Besucher gekommen, und so manches Schnäppchen fand einen neuen Besitzer. Der nächste Flohmarkt findet am Samstag , 1. April, statt.

