Siegen: Deutschlandticket Schule gibt es ab sofort für lau

Siegen. Für viele Schüler in Siegen-Wittgenstein und Olpe gibt es nun das Deutschlandticket – kostenlos. Bestellt wird ausschließlich online.

Ab sofort steht das Deutschlandticket Schule kostenlos für alle freifahrt- und teilfreifahrtberechtigten Schülerinnen und Schüler im Onlineshop der Verkehrsbetriebe Westfalen-Süd (VWS) unter tickets.vws-siegen.de zur Verfügung.

Das teilt am Freitag, 22. September, das Unternehmen mit. Wichtig ist, dass die Registrierung bei Schülerinnen und Schülern unter 16 Jahren durch einen Erziehungsberechtigten vorgenommen wird. Die Schülerdaten sind dann im Bestellvorgang als „abweichender Nutzer“ einzugeben. Ab einem Alter von 16 Jahren können sich Schülerinnen und Schüler selbst registrieren und ein eigenes Benutzerkonto anlegen. Nach Eingang der Bestellung prüfen die VWS die vom Schulträger übermittelte Fahrtberechtigung gegen, und zwar anhand der bei den Schulen oder Schulträgern gemeldeten Wohnadresse.

VWS Siegen: D-Ticket Schule kein Muss, aber ein Kann

Bei positiver Prüfung wird das D-Ticket Schule als PDF-Datei an die angegebene E-Mail-Adresse des Schülers oder der Schülerin geschickt. Zudem erhält jeder unter 16 Jahre per E-Mail einen Bestätigungstoken, um ein eigenes Benutzerkonto anzulegen, damit das Ticket auch in der VWS-Ticket-App angezeigt werden kann. Die Anmeldung in der App erfolgt mit den Zugangsdaten dieses Schüler-Benutzerkontos.

Das D-Ticket Schule ist eine Ergänzung zum weiterhin bestehenbleibenden Schülerticket Westfalen-Süd, so die VWS weiter. Wer weiterhin nur im Verkehrsgebiet der Kreise Siegen-Wittgenstein und Olpe unterwegs ist und keine bundesweite Fahrtberechtigung benötigt, muss kein D-Ticket Schule bestellen. Das Schülerticket bleibt unverändert gültig.

