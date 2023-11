Siegerland Viele Kinder können das Weihnachtsfest kaum erwarten. In diesen elf Läden gibt es in Siegen und Umland Überraschungen für Babys und Kinder.

Kurz vor Weihnachten geht die Suche nach Geschenken wieder los: Gerade die Kinder können das Fest oft kaum abwarten. Im Siegerland gibt’s viele Läden, wo Eltern, Großeltern, Verwandte und Freunde das perfekte Geschenk für sie finden könnten. Eine Übersicht:

„Rosemarie’s Kinderzimmer“ in Eiserfeld

Die siebenfache Oma Heike Gaumann betreibt in Eiserfeld das Geschäft „Rosemarie’s Kinderzimmer“ (Eiserntalstraße 1). Zu finden sind dort Kinder- und Babykleidung, Spielzeug, Schuhe und mehr. „Wir stecken viel Liebe darein und haben immer wieder Ideen, die wir auch umsetzen“, sagt Heike Gaumann über ihren Laden, den sie zusammen mit ihrer Tochter Lynn führt. Die meisten Kleidungsstücke, die dort verkauft werden, haben Bio-Qualität. Geöffnet ist der Laden von dienstags bis freitags von 10 bis 12.30 und 15 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 12.30 Uhr. Mehr Infos: Tel.: 0271/67344727, 01786020966 (WhatsApp), info@kinderzimmer-siegen.de, www.kinderzimmer-siegen.de.

Heike Gaumann zeigt Stammkundin Johanna Zapletal in „Rosemarie’s Kinderzimmer“ die neuesten Kinderkleider. Foto: Daniel Engeland / WP

„Tillis Welt“ in Dreis-Tiefenbach

Nachhaltigkeit ist das Motto des Ladens „Tillis Welt“ in Netphen. Alles fing damit an, dass sich die Tochter von Annica Bernshausen in das Stoffnilpferd „Tilli“ verliebte. Das stieß bei ihr etwas an: Nun verkauft die junge Mutter Kinder- und Babywaren, überwiegend von dänischen Herstellern, in dem kleinen Laden „Tillis Welt“ im Johann-Sebastian-Bach-Weg 8 in Dreis-Tiefenbach. „So etwas gab es in der Form bisher nicht im Siegerland“, betont sie. Ihre Baby- und Kindersachen seien schlicht, in dezenten Farben gehalten, fair produziert und nachhaltig. Das Geschäft im Untergeschoss ihres Wohnhauses ist dienstags von 14.30 bis 17 Uhr, freitags von 9 bis 12 Uhr sowie samstags von 9.30 bis 14.30 Uhr geöffnet. Mehr Infos: info@tillis-welt.de, www.tillis-welt.de.

Bei „Tillis Welt“ in Netphen sind die Kuscheltiere besonders beliebt. Foto: Ina Carolin Pfau / WP

„Herr und Frau Mini“ in Siegen

Bei „Herr und Frau Mini“ gibt’s in der Siegener Oberstadt Baby- und Kinderkleidung sowie viele Accessoires, Kinderausstattung, Geschenkartikel und Spielsachen. Geöffnet ist der Laden von Tatjana Helm in der Alten Poststraße 22 von montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr. Mehr Infos: Tel. 0271/38775201, info@herrundfraumini.de, www.herrundfraumini.de.

„Schuhbidu“ in Siegen

Den richtigen Kinderschuh zu finden, ist manchmal gar nicht so leicht. „Schuhbidu“ in der Siegener Oberstadt (Alte Poststraße 18) liegt in direkter Nähe zu „Herr und Frau Mini“ und hat sich auf den Verkauf von Kinderschuhen spezialisiert. Dort gibt es außerdem viele Accessoires zu kaufen. Geöffnet ist der Laden montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 15 Uhr. Mehr Infos: Tel. 0271/2316160, info@schuhbidu-kinderschuhe.com, www.schuhbidu-kinderschuhe.com.

„Toysino“ in Siegen und „Smyths Toys“ in Weidenau

Eine große Auswahl an Spielwaren bieten „Toysino“ in Siegen (Bahnhofstraße 5) und „Smyths Toys“ im SIC Siegerland-Center Weidenau (Hauptmarkt 1). Gerade kurz vor Weihnachten dürften viele Eltern dort zum Beispiel Spielzeug, Kuscheltiere, Gesellschaftsspiele und vieles mehr kaufen. Mehr Infos: www.toysino.de und www.smythstoys.com.

„Babyone“ in Freudenberg

Junge Eltern, die etwas für die ganz Kleinen suchen, könnten bei „Babyone“ in Freudenberg fündig werden: In dem Babyfachmarkt gibt es Kinderwagen, Hochstühle, Kinderautositze, Wickelkommoden, Baby- und Kinderkleidung und vieles mehr. Geöffnet ist das Geschäft in der Gewerbestraße 11 auf der Wilhelmshöhe von montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 17 Uhr. Die Öffnungszeiten können an Feiertagen abweichen. Mehr Infos: Tel. 02734/27620, freudenberg@babyone.de, www.babyone.de/fachmarkt/freudenberg/001.

„Siegener Kinderstübchen“ in Bürbach

Secondhand-Kleidung für Babys, Kinder und Teenies wird im Siegener Kinderstübchen, Siemensstraße 26, in Bürbach angeboten. Betreiberin Heidi Eickholt verkauft dort außerdem Spiele und Spielzeug. Secondhand-Kleidung sei nachhaltig und außer der Umwelt schone es auch den Geldbeutel. Geöffnet ist das Geschäft dienstags und mittwochs von 9 bis 12 und 14 bis 17 Uhr sowie donnerstags und freitags von 9 bis 12 Uhr. Mehr Infos: Tel. 0271/40 588 95, kontakt@siegener-kinderstuebchen.de, www.siegener-kinderstuebchen.de.

„AliBaba“ in Siegen und Umgebung

Secondhand-Produkte für Babys und Kinder gibt es auch bei „AliBaba“ in Siegens Oberstadt (Marburger Tor 8). Weitere Standorte liegen in Kaan-Marienborn (Hauptstraße 34), Kreuztal (Siegener Straße 12) und Hilchenbach (In der Herrenwiese 19). Dort erhalten ehemalige Lieblingsstücke eine zweite Chance. Bereits 2005 eröffnete der „märchenhafte Kinderladen“ in der Oberstadt, erzählt die Leiterin Kirsten Fuhr. Dabei stehe das Konzept der Wiederverwertung und Ressourcenschonung im Vordergrund, aber auch die Unterstützung einkommensschwacher Familien in der Region. Mehr Infos (auch zu den einzelnen Öffnungszeiten) gibt’s unter www.alf-siegen.de/alibaba.html.

„AliBaba“ in Siegen bietet vieles für Secondhand-Fans. Foto: Alena Köhler

„Schmusewolke“ in Siegen

Das Unternehmen „Schmusewolke“ aus Siegen hat sich auf Trageprodukte für Babys und Kleinkinder spezialisiert. Die Idee: Wenn Mama oder Papa ihr Baby einfach auf dem Rücken oder vorm Bauch tragen können, macht das vieles leichter: Kinder, die Nähe suchen, können so häufig besser einschlafen oder die Eltern müssen bei einem Ausflug nicht unbedingt den Kinderwagen mitnehmen. „Schmusewolke“ verkauft beispielsweise aber auch Schmusedecken und Federwiegen. Mehr Infos: Tel. 0271-22298617, 0176/84916833 (WhatsApp), www.schmusewolke.de.

Miriam von Witzleben und Kaan Saglam (von links) von „Schmusewolke“ arbeiten mit Trageberaterin Steffi Rolfes zusammen, um ihre Produkte stetig zu verbessern. Foto: Ina Carolin Pfau / WP

„Babrause“ in Siegen

„Babrause“ fertigt handgenähte Krabbeldecken, Bettschlangen, Kissen, Babydecken und Geburtsposter an. Dabei wird auf hohe ökologische Standards und faire Bedingungen geachtet, teilt das Siegener Unternehmen auf seiner Website mit. Mehr Infos: Tel. 0271/31847287, hallo@babrause.de, www.babrause.de.

