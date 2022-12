Siegen: Die besten Freizeittipps für’s Weihnachtswochenende

Baum schon geschmückt? Dann haben wir was für euch.

Siegen. Festliches oder vielleicht ein wenig Rotlicht und Milieu? Unsere Freizeittipps für das Weihnachtswochenende versprechen Einiges.

Das lang ersehnte Weihnachtswochenende steht an. Dass es in Sachen Freizeit festlich werden kann, aber nicht muss, zeigen nicht zuletzt meine gesammelten Tipps. Viel Spaß!

Klassiker am Unteren Schloss in Siegen

Am Freitag, 23. Dezember, bietet sich letztmals die Chance, den Weihnachtsmarkt am Unteren Schloss zu besuchen. Zwar fehlt die Eisbahn in der Mitte, aber manchmal kann weniger ja auch mehr sein: Gastro-Stände sind von 16 bis 20 Uhr geöffnet, die Verkaufsstände und Fahrgeschäfte von 16 bis 21 Uhr.

Mal was anderes – diesmal in Köln

Die Kölner Rotlicht-Miljötour nimmt das scheinbar älteste Gewerbe in der scheinbar schönsten Stadt Deutschlands in den Fokus. Los geht es an der Kreuzblume vor dem Dom am Freitag, 23. Dezember, um 19 Uhr. Für den Rundgang sind etwa zwei Stunden geplant.

Kinder können’s kaum erwarten?

Es dauert noch ewig, bis das Christkind kommt? Ablenkung gibt es an Heiligabend auf der Kinderbühne. Das Kölner Künstler:innen Theater zeigt „Das kleine Zottel Mottel feiert Weihnachten“. Nur soviel sei verraten: Es ist totwitzig. Samstag, 24. Dezember, 11 Uhr, Lyz, St.-Johann-Straße 18, Siegen, Karten auf lyz.de.

Halbwegs lustig

Die – laut Theaterangaben – halbwegs lustige Komödie von David Gieselmann, „Falscher Hase“ gibt es auch zum Fest im Bruchwerk-Theater zu sehen. Zwei völlig unterschiedliche Menschen verbringen eine Nacht zusammen. Das ist mal komisch, mal absurd. Sonntag, 25. Dezember, 19.30 Uhr, Bruchwerk-Theater, Siegbergstraße 1, Siegen. Karten auf bruchwerk-theater.de.

Lieber etwas Musik?

Rock an Christmas Eve heißt es an Heiligabend im Essener Turock. Es wird rockig, alternativ, legendär. Und das ist keineswegs zu viel versprochen. Samstag, 24. Dezember, Einlass ab 23 Uhr, Turock, Viehofer Platz 3 Essen, Eintritt an der Abendkasse fünf Euro.

Es geht auch feierlicher

Kantorei und Camerata Instrumentale Siegen zeigen im Zuge der traditionellen Christmette an Heiligabend, was Bachs Weihnachtsoratorium so großartig macht. Die Leitung hat Ute Debus, mit dabei ist das Bläserensemble pro musica sacra. Samstag, 24. Dezember, 23 Uhr, Nikolaikirche, Siegen.

