Siegen/Hilchenbach „Fanta 4“ auf der Ginsberger Heide: Davon haben die KulturPur-Macher schon immer geträumt. Pfingsten 2024 kommen die HipHop-Pioniere ins Zelt.

„Für uns geht ein Herzenswunsch in Erfüllung und das auch noch kurz vor Weihnachten“: Landrat Andreas Müller und Festivalleiter Jens von Heyden sind begeistert: Nach monatelangen Gesprächen haben sie endlich die Zusage bekommen, dass die deutschen HipHop-Pioniere „Die Fantastischen Vier“ als Headliner bei Kultur Pur 32 auftreten. Und das gleich zwei Mal.

Thomas D, Smudo, Michi Beck und And.Ypsilon stehen laut einer Mitteilung des Kreiskulturbüros seit langem ganz oben auf der VIP-Einladungsliste des internationalen Musik- und Theaterfestivals KulturPur, das an Pfingsten 2024 vom 16. bis 20. Mai stattfinden. Hits wie „Die da!?“, „Sie ist weg“ oder „MfG“ seiend „Hymnen mehrerer Generationen“, heißt es weiter, ihre Songs gehörten längst zum kollektiven Bewusstsein der Pop- und Rap-Republik.

Die musikalische Geschichte der vier reicht als The Terminal Team bis ins Jahr 1987 zurück. Seitdem hat die Band, die seit 1989 als Die Fantastischen Vier für Furore sorgt, Millionen von Tonträgern verkauft, zahlreiche Awards und Platin-Auszeichnungen erhalten und unzählige Hallen nicht nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausverkauft. Sie etablierten sich als immens wandlungsfähige Band, „für die Subversion, Selbstironie und große Gesten keine Widersprüche sind“. Mit stolzen 36 Jahren im Musikgeschäft sind sie heute nicht nur eine der ganz großen Pop-Geschichten Deutschlands, sondern auch einer der bekannteste Rap-Act des Landes.

Die Fantastischen Vier spielen bei Kultur Pur in vergleichsweise intimem Rahmen

Gleich zwei Konzerte (19. und 20. Mai) geben Die Fantastischen Vier nun bei Kultur Pur und das auch noch in dem für sie vergleichsweise intimen Rahmen der „Zeltkathedrale“. Für ihre Fans haben die Giller-Gigs damit schon fast Club-Charakter, schließlich sieht und hört man die „Fantas“ sonst in Arenen und Konzerthallen. Allein ihre Jubiläumstour 2022 und 2023 führte durch die größten Stadien Deutschlands, „sprengte mit rund 400.000 Besuchern alle Rekorde“. 2023 verbrachte die Band auch Zeit im Studio, um an neuen Songs und einem neuen Programm zu feilen, das sie allerdings erst im Herbst 2024 vorstellen. „Vielleicht haben die Fanta-Fans bei den KulturPur-Konzerten aber ein klein wenig Glück und es gibt bereits Ausblicke auf die neuen und unveröffentlichten Tracks.“

Karten für Die Fantastischen Vier am 19. und 20. Mai beim internationalen Musik- und Theaterfestival KulturPur auf der Ginsberger Heide bei Hilchenbach-Lützel gibt es ab Samstag, 20. Januar, 10 Uhr, im Siegener Kulturhaus Lyz, über www.kulturpur-festival.de, an der Sparkassen-Hotline von ProTicket unter 01803/742654 und an allen anderen bekannten Vorverkaufsstellen.

