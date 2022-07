Siegen: Die größten Straßenbaustellen der kommenden Monate

Die Bauarbeiten an der Koblenzer Straße haben massive Auswirkungen auf den Verkehr in der Innenstadt von Siegen. Es handelt sich um eine Brückensanierung: Unter der Fahrbahn verläuft die Weiß.

Siegen. An vielen Straßen in Siegen wird in den kommenden Monaten gebaut. Hier müssen sich Autofahrer auf Umleitungen und Sperrungen einstellen.

Zehn laufende Maßnahmen an prominenten Stellen hat die Abteilung Straße und Verkehr der Stadt Siegen derzeit im Arbeitsprogramm. Für sieben weitere ist noch im Jahr 2022 der Umsetzungsstart geplant, für noch einmal sechs weitere im Jahr 2023. Wohlbemerkt: Es geht dabei „nur“ um die Projekte, die Bürgerinnen und Bürger im Alltag besonders wahrnehmen, nicht um das Gesamtprogramm.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Alles steht unter dem Vorbehalt, dass die personellen Ressourcen vorhanden sind. „Bei Veränderungen der Personalsituation können sich zeitliche Verschiebungen ergeben“, sagt Arbeitsgruppenleiter Benjamin Hinkel.

Siegen: An diesen Straßen müssen sich Autofahrer aktuell mit Bauarbeiten arrangieren

• Neubau der Brücke Koblenzer Straße: Für Passanten ist die Maßnahme nicht unbedingt als Sanierung und Neubau einer Brücke zu erkennen, weil sie mitten unter der Hauptstraße zwischen Kochs Ecke und Reichwalds Ecke stattfindet. Tatsächlich handelt es sich aber auf einem kleinen Teilstück zwischen Deutscher Bank und Einmündung Häutebachweg um ein Brückenbauwerk, da unter der Fahrbahn die Weiß fließt. Haushaltsansatz 2022: 1,0 Millionen Euro zuzüglich „Haushaltsreste“ aus 2021.

Die Eiserfelder Straße ist nach langer baustellenbedingter Sperrung wieder für den Verkehr freigegeben. Noch sind allerdings ein paar Restarbeiten zu erledigen. Foto: Stadt Siegen

• Ausbau Eiserfelder Straße, zweiter Bauabschnitt (Teilstück bis Bahnhof Eiserfeld): Die Maßnahme ist weitestgehend abgeschlossen, die Straße wieder durchgehend befahrbar. Haushaltsansatz: 1,5 Mio. Euro.

• Erneuerung der Wege im Schlosspark: Das Projekt ist Teil des Programms „Rund um den Siegberg“ (Ruds). Haushaltsansatz 2022: 1,085 Mio. Euro.

Die Sanierung der Stadt-, Schloss- und Wehrmauern läuft in Siegen schon seit mehreren Jahren. Foto: Florian Adam / WP

• Sanierung der Schloss- und Stadtmauern: Mit dieser Aufgabe beschäftigt sich die Stadt aufgrund des Gesamtumfangs schon lange. Im Jahr 2010 hatten Gutachter lediglich für 20 Prozent des 1,7 Kilometer langen historischen Bauwerks keinen Sanierungsbedarf konstatiert. Der erste von acht Bauabschnitten wurde im Mai 2018 fertig, das Komplettvorhaben soll 2023 abgeschlossen sein. Auch die Stadtmauersanierung ist Teil von Ruds und kann so zu 70 Prozent über Fördermittel finanziert werden. Die Gesamtkosten liegen bei rund 10 Mio. Euro. Haushaltsansatz 2022: 326.000 Euro plus 1,085 Mio. Euro über eine so genannte Verpflichtungsermächtigung.

• Belagserneuerung Kunstrasenplatz im Hofbachstadion in Gesiweid: Haushaltsansatz 2022: 200.000 Euro.

• Radabstellanlagen an Bahnhöfen im Stadtgebiet: Haushaltsansatz 2022: 435.500 Euro plus 100.000 Euro aus 2021.

• Sanierung der Brücke Eisenhüttenstraße in Kaan-Marienborn: Haushaltsansatz 2022: 140.000 Euro.

• Neubau der Ufermauer An der Alche: Hier wird in einem Teilbereich ein marodes Stück an der Ecke zur Fischbacherbergstraße erneuert. Haushaltsansatz 2022: 550.000 Euro plus 250.000 Euro aus 2021.

• Lärmschutzwall Auf der Alm in Gosenbach: Die Verlängerung soll noch in diesem Jahr fertig werden. Haushaltsansatz: 60.000 Euro aus dem Jahr 2019.

• Barrierefreier Umbau der Haltestelle Koblenzer Straße: Haushaltsansatz 2022: 310.000 Euro.

Siegen: An diesen Straßen und Orten beginnen noch 2022 Bauarbeiten

• Kreisverkehr Schleifmühlchen: Auch wenn Teile der Politik das seit Jahren anstehende Projekt mehr oder minder kurzfristig auf Eis legen wollten: Die Stadt geht von einem Baubeginn im Herbst aus. Haushaltsansatz 2022: 1,5 Mio. Euro plus 4,5 Mio. Euro über Verpflichtungsermächtigung.

Der Neubau des Kreisels Schleifmühlchen in Siegen soll im Herbst 2022 starten. Foto: Hendrik Schulz / WP

• Beschleunigung des ÖPNV mittels Umbaus des Bussonderfahrstreifens Sandstraße/Reichwalds Ecke: Haushaltsansatz 2022: 55.000 Euro.

• Umbau von drei Fußgängerüberwegen in der Oberstadt zur Verbesserung der Barrierefreiheit: Haushaltsansatz 2022: 110.000 Euro.

• Radweg Heeserstraße bis Hufeisenbrücke: Optimale Beleuchtung zur Förderung des Rad- und Fußverkehrs. Haushaltsansatz 2022: 80.000 Euro.

• Erneuerung von Ampelanlagen an der Geisweider Straße/Obere Kaiserstraße, Weidenauer Straße/Wildgehege: Deckung über internen Personaleinsatz.

• Reduzierung der Ortseingangsgeschwindigkeit in Breitenbach: Deckung über interne Ressourcen.

• Geländererhöhungen auf Brücken im Stadtgebiet zwecks Förderung des Radverkehrs: Haushaltsansatz 2022: 250.000 Euro.

Siegen: Diese Bauarbeiten an Straßen und Brücken gehen im Jahr 2023 los

• Bürgerpark Herrengarten: Nachdem 2022 das 70er-Jahre-Einkaufszentrum abgerissen wurde, soll auf der Fläche an den Neuen Ufern 2023 die neue Grünanlage entstehen. Aktuell gibt eine farbenfrohe Blühwiese einen ersten Eindruck, wie die künftige Wirkung sein könnte. Das Projekt wird über Regionale-Mittel aus dem Zusammenhang mit „Siegen – Zu neuen Ufern“ gefördert.

• Neubau des Radwegs Leimbachtal: Es geht um 1,9 Kilometer Rad- und Fußweg.

• Brückensanierung Seelbacher Weg über den Trupbach.

• Erneuerung der Deckschicht der Koblenzer Straße für Markierung des Radschutzstreifens und neue Fahrbahnaufteilung: Voraussetzung: Fertigstellung des Neubaus der Brücke über die Weiß und des barrierefreien Umbaus der Haltestelle Koblenzer Straße.

• Neubau Geh- und Radweg Hainer Hütte.

• Sanierung der Brücke Achenbacher Straße inklusive Verbesserungen für den Radverkehr.

• Zentralisierung Bauhöfe: Neubau der Parkplatz- und Zufahrtsflächen vor den neuen Betriebsgebäuden am Bauhof Fludersbach.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland