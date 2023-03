Siegen: Dieb macht Beute in Innenstadt und Krankenhaus

Geisweid. Ein 38-Jähriger hat es in Siegen auf Dinge abgesehen, die ihm nicht gehören, und versucht, seine beute an einem skurrilen Ort zu verstecken.

Zeugen haben am späten Mittwochabend, 29. März, einen mutmaßlichen Autoknacker gestört und verjagt. Nachdem die Passanten die Polizei verständigt hatten, trafen Beamte in der Stahlwerkstraße im Siegener Stadtteil Geisweid auf den Tatverdächtigen.

Dort hatte er versucht, Beutestücke bei einem Papiercontainer zu verstecken. Die Ordnungshüter durchsuchten den 38-Jährigen und nahmen die weggelegten Gegenstände in Augenschein. Laut Angaben der Beamten konnten Papiere, sowie ein technisches Gerät einem geparkten Fahrzeug zugeordnet werden. Die Streife nahm den Mann vorläufig fest.

Siegener Richter schickt Beschuldigten in Untersuchungshaft

Das Kriminalkommissariat 5 übernahm die Ermittlungen und legte dem Mann zahlreiche weitere Delikte zur Last, unter anderem einen Ladendiebstahl in der Siegener Innenstadt und einen Diebstahl im Bethesda- Krankenhaus in Freudenberg. Der 38-Jährige, der über keinen festen Wohnsitz verfügt und polizeibekannt ist, wurde dem Haftrichter vorgeführt. Er ordnete Untersuchungshaft an.

