Der Mann wollte ein Paar Turnschuhe stehlen, so die Polizei. (Symbolbild)

Kriminalität Siegen: Dieb will Turnschuhe stehlen, ist aber zu langsam

Weidenau. Ein 23-Jähriger steckt in einem Geschäft Turnschuhe ein, rüpelt eine Mitarbeiterin nieder – kommt aber nicht weit.

Laut Polizeiangaben ist der Mann am Montag, 20. März, gegen 11 Uhr in dem Geschäft am Weidenauer Hauptmarkt aufgefallen.

Er versuchte die Sicherheitsschranke an der Eingangstür zu umgehen. Es wurde dennoch Alarm ausgelöst. Eine Mitarbeiterin verfolgte den Dieb und versuchte ihn an der Flucht zu hindern, indem sie ihn festhielt. Der Mann riss sich los, wodurch die Frau aus dem Gleichgewicht geriet und zu Boden stürzte.

Polizei Siegen führt Verdächtigem Haftrichter vor

Die Polizei stellte den Flüchtigen kurze Zeit später und nahm ihn vorläufig fest. Das Diebesgut hatte er noch bei sich. Der Verdächtige, der in der Vergangenheit bereits ähnlich gelagerte Delikte begangen hat, wurde dem Haftrichter vorgeführt und in eine JVA gebracht.

