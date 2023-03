Siegen: Dieb wird gestört und lässt Nebelmaschine zurück

Siegen. Auf eher ungewöhnliche Beute hat es ein Mann in Siegen abgesehen. Passanten jedoch machen dem 37-Jährigen einen Strich durch die Rechnung.

Ein 37-jähriger mutmaßlicher Dieb ist am Dienstagmorgen, 28. März, in Siegen auf frischer Tat ertappt worden.

Der Mann wollte aus einem Gebäude an der Koblenzer Straße in Siegen eine Nebelmaschine sowie Schuhe entwenden, berichtet die Polizei. Zeugen beobachteten dies und alarmierten die Beamten. Der Täter ließ das Diebesgut stehen und flüchtete.

Verdächtiger sofort in Siegener Gewahrsam

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung trafen Polizisten den Flüchtigen in der Charlottenstraße in Siegen an. Die Ordnungshüter nahmen den 37-Jährigen zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam.

