Siegen: Diebe brechen Autos auf und räumen sie leer

Siegen. Zwei geparkte Autos sind in Siegen geknackt und ausgeräumt worden. Die Polizei sucht die Täter und bittet um Mithilfe.

Wie die Siegener Beamten mitteilen, schlugen die Täter am Montag, 17. Februar, zu.

In der Ferndorfstraße in Weidenau zertrümmerten in den frühen Abendstunden bislang Unbekannte das Fenster auf der Beifahrerseite eines blauen Renault Clio und entwendeten die auf dem Beifahrersitz liegende Handtasche.

Rucksack aus Honda Jazz in Siegen gestohlen

Am Lindenbergfriedhof in Siegen wurde in der Zeit von 12.40 bis 12.50 Uhr die Seitenscheibe eines silbernen Honda Jazz eingeschlagen. Anschließend entwendete man aus dem Fußraum einen Rucksack. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 1000 Euro.

Wer Angaben zu verdächtigen Feststellungen und Personen machen kann wird gebeten, sich mit der Polizei unter 0271/7099-0 in Verbindung zu setzen.

