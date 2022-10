Unbekannte sind zwischen Freitagmittag, 30. September, und Dienstagmorgen, 4. Oktober, in eine Schule in Siegen-Weidenau eingedrungen (Symbolfoto).

Blaulicht Siegen: Diebe brechen in Schule ein – Polizei sucht Zeugen

Weidenau. Diebe sind in eine Schule in Weidenau eingedrungen und haben für einen hohen Sachschaden gesorgt. Die Polizei ermittelt.

Zwischen Freitagnachmittag (gegen 15.30 Uhr), und Dienstagmorgen (gegen 7 Uhr) sind Unbekannte in ein Schulgebäude in der Straße „Im Tiergarten“ in Weidenau eingebrochen. Das teilt die Polizei mit.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Die Täter drangen in das Innere der Schule ein und zerstörten Gegenstände. Zudem flexten sie einen Tresor auf und brachen Schränke und Spinde auf. Es wurden mehrere Werkzeuge entwendet. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Die Siegener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

+++ Lesen Sie auch: Wenn es dunkel wird in Siegen: Was die Polizei alles erlebt +++

Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen zu den Tätern unter der 0271/7099-0 zu melden.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland