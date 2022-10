Siegen: Diebe brechen Schuppen auf und stehlen zwei Pedelecs

Eine Person ist mit einem Pedelec unterwegs (Symbolfoto). In Siegen wurden nun zwei Pedelecs gestohlen.

Weidenau. Unbekannte haben in Weidenau zwei Pedelecs entwendet. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich. Nun sucht die Polizei nach Hinweisen.

Zwei Pedelecs haben unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Oberstraße in Weidenau entwendet. Das teilt die Polizei mit.

Die Täter hatten einen Schuppen aufgebrochen und die beiden Pedelecs der Marke „Cube“ geklaut. Nach ersten Erkenntnissen hat sich die Tat zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 5 Uhr, ereignet. Die beiden Räder können wie folgt beschrieben werden: Das Erste ist ein „Cube Reaction Hybrid Race“ in Anthrazit (braune Griffe), das Zweite ein „Cube Reaction Hybrid Pro“ in schwarz mit neongrünen Elementen.

Der Beuteschaden beläuft sich auf rund 6000 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Siegen unter Tel. 0271/7099-0 entgegen.

