Siegen: Diebe stehlen jede Menge Pakete aus Zustellauto

Die Polizei in Siegen ermittelt und bittet um Hinweise. (Symbolbild)

Siegen. Polizisten finden in Siegen Kleidung und Teppiche. Diebe haben Pakete aus einem Zustellwagen gestohlen und aufgerissen. Die Beamten ermitteln.

Zwischen Montagnachmittag, 3. Mai, und Dienstagmorgen, 4. Mai, haben unbekannte Täter diverse Pakete aus dem Zustellfahrzeug eines Paketdienstleisters in der Oststraße in Siegen entwendet.

In unmittelbarer Nähe zum Tatort entdeckten Zeugen die gestohlenen Pakete geöffnet in einem Hauseingang und verständigten die Polizei. Die alarmierten Beamten fanden in der Weißtalstraße mehrere Kleidungsstücke und Teppiche.

Kriminalpolizei Siegen ermittelt

Diese wurden an den betroffenen Paketdienstleister übergeben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

In diesem Fall ist die Kriminalpolizei Siegen unter der 0271/7099-0 erreichbar.

