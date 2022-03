In der City-Galerie Siegen haben zwei Diebe versucht, Kleidung zu stehlen (Symbolfoto).

Diebstahl Siegen: Diebstahlversuch in City-Galerie – Polizeigewahrsam

Siegen. Zwei Männer haben am Samstagmittag in einem Ladenlokal der City-Galerie in Siegen versucht, Kleidung zu stehlen. Es gab ein Gerangel.

Ein 33-Jähriger und ein 20-Jähriger haben am Samstagmittag gegen 12 Uhr versucht, in einem Ladenlokal der City-Galerie Bekleidung zu stehlen. Die Männer zogen mehrere neue Kleidungsstücke übereinander an und wollten dann das Geschäft zu verlassen. Ein aufmerksamer Mitarbeiter (49) bemerkte den Diebstahl und hielt die beiden zunächst auf. Dabei kam es zu einem Gerangel, wobei der 49-Jährige leicht verletzt wurde.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Die Ladendiebe konnten zunächst fliehen, wurden dann aber von den Beamten aus Weidenau noch in der City-Galerie angetroffen und zur Wache gebracht. Nachdem der Sachverhalt klar war und die gestohlenen Kleidungsstücke sichergestellt waren, sollten die beiden Männer eigentlich entlassen werden.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Dies passte allerdings dem Älteren nicht. Lautstark verlangte der 33-Jährige die zuvor von ihm gestohlene Kleidung zurück. Immer wieder schrie und randalierte er im Außenbereich der Weidenauer Wache. Dabei schlug er mehrfach nach den Polizeibeamten. Letztendlich musste der Mann in Gewahrsam genommen werden und verbrachte den Rest des Tages bei der Polizei.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland