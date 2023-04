Viele Siegerländerinnen und Siegerländer kommen gerne für Veranstaltungen ins Lyz in Siegen.

Veranstaltungen Siegen: Diese Künstler sind in der kommenden Saison im Lyz

Siegen. Ob Kabarett, Literatur oder Comedy: Ein paar der Künstlerinnen und Künstler der kommenden Saison im Lyz in Siegen stehen schon fest.

Noch strahlen die Scheinwerfer und auch der Blick auf die Schauplatz-Bühne im Siegener Kulturhaus Lyz ist ‚vorhangslos‘ klar und ungetrübt. „Je frühlingshafter allerdings Temperaturen und Sonnenschein mögliche outdoor-Aufmerksamkeiten einfordern, umso näher rückt indoor das ‚Fallen des letzten Vorhangs’ und damit das Ende der aktuellen Lyz-Spielzeit“, heißt es in einer Mitteilung des Kulturbüros Siegen-Wittgenstein.

Ganz ohne hochkarätige Aussichten auf Kabarett und Literatur müssen die Lyz-Fans den nahenden Sommer dennoch nicht überstehen, können sie sich doch bereits jetzt auf die „Early Birds“ der kommenden Saison in der St.-Johann-Straße freuen: Gleich zu Beginn des kommenden Kleinkunst-Kalendariums erlaubt Christine Westermann (7. September) mit einer Lesung aus ihrer Biographie Einblicke in ihr Leben als Buchempfehlerin und macht Lust aufs Lesen. „Zwischen den Zeilen – Mein Leben in Büchern“ stellt klar, warum die populäre Literaturkritikerin sich seit Kindesbeinen eine Bibliothek mit Leitern wünscht, mit welchen Büchern sie aufgewachsen ist und warum Lesen auch etwas mit der Neugier auf das Leben anderer zu tun hat.

Christine Westermann kommt bald ins Lyz nach Siegen. Foto: Ben Knabe

Danach haben Musikkabarettfans die Wahl: William Wahl (8. September), bekannt aus der a-cappella-Formation „basta“, betritt allein die Bühne und „schüttet mit ‚Wahlgesänge’ sein komödiantisches wie melancholisches, sein heiteres wie so richtig sarkastisches Herz alleine aus“, heißt es in der Mitteilung weiter. „Mit feinem Humor und musikalischem Vergnügen begleitet er seine Fans dabei durch die großen und kleinen Themen des Lebens und garantiert Klavierkabarett ohne Staub, Lieblings-Songs für Lebenslieber, Romantik für Realisten.“

Nachholtermin steht fest

Eigentlich sollte „Nicht weniger als ein Spektakel“ bereits Ende März für einen fulminanten Saisonabschluss sorgen. Aufgrund einer Erkrankung musste der Auftritt allerdings kurzfristig ausfallen und Quichotte (15. September) steht nun zum Start der Spielzeit auf der Lyz-Bühne und „demonstriert eindrücklich, dass es Phänomene gibt, deren Wirkung auf Bildern oder in Erklärungen nicht an das Live-Erlebnis heranreichen: Polarlichter zum Beispiel, oder ein Nacktmull“, schreibt das Kulturbüro Siegen-Wittgenstein. „Sowas muss man mit eigenen Augen sehen. Genau wie Quichotte, der mit rührender Poesie in einer Sinfonie der Zwischentöne von sich und den Irrungen der Menschheit erzählt oder mit einem Freestyle-Rap den Saal zum Kochen bringt.“

„Radikale Spaßmaßnahmen“ fordert in der Woche darauf Kabarettist, Ruhrgebietsmensch, Germanist, Radiogesicht, Bühnentiger, Autor, Leser, Philantrop, Powergriller, Erzähler, Beobachter, Zuhörer, Mettbrötchen-, Albert Camus- und Prince-Fan René Steinberg (23. September). Steinberg ist sich sicher: Wo der Spaß sitzt, da geht es lang. Im Alltag, in Beziehungen, bei Bildung, anstrengenden Kindern und peinlichen Eltern, im gesellschaftlichen Miteinander und in der Politik. Sein Motto: „Einfach mal mehr Spaß wagen!“

Fabio Landert kommt bald ins Lyz nach Siegen. Foto: Yannis Blättler

Der letzte „Preview-Headliner“ ist „ein Meister der wohl gewählten Worte, auch wenn er auf den ersten Blick nicht unbedingt so aussieht“: 2018 betrat Fabio Landert mit einem schüchternen „Hey“ zum ersten Mal eine Comedy-Bühne. Dann ging es Schlag auf Schlag und er eroberte die einschlägigen Etablissements in der Schweiz und in Deutschland. 2019 gewann er als bester Newcomer den SRF3 Comedy Talent Award und im gleichen Jahr als erster Schweizer den „Nightwash Talent Award“. Im Lÿz präsentiert Fabio Landert (3. November) nun mit „Unter die Haut“ sein erstes Soloprogramm, in dem er sich nicht nur auf seine markanten Tattoos bezieht, sondern mit einer „charmanten Mischung aus selbstironischer Haltung und Schweizer Gelassenheit den wirklich wichtigen Fragen auf den Grund geht“.

Tickets für die Veranstaltungen gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und auf www.lyz.de.

