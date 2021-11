Siegen: Dilldappen-Kalender 2022 – Comics, Komik, Popkultur

Bitte mitsingen: Im Mai verspricht der Dilldappen-Kalender einen Dauerohrwum: “Guten Morgen, Siegerland“ auf die Melodie von „City of New Orleans“. Passt perfekt – die Redaktion hat’s ausprobiert!!

Siegerland. Matthias Kringes Dilldappen-Kalender 2022 ist fertig – und bleibt sich treu: Es wird witzig, niedlich, originell – und es gibt viel zu entdecken.

Ausblick auf 2022 gefällig? Im Mai herrscht Ohrwurm-Garantie! Cartoonist Matthias Kringe lässt in seinem Dilldappen-Kalender in diesem Monat nämlich eines seiner putzigen Fabelwesen das Lied „Guten Morgen, mein Siegerland“ anstimmen, gesungen auf die Melodie von „City of New Orleans“. Und zumindest Teile unserer Redaktion werden den Song schon jetzt nicht mehr los. Aber was Anderes können wir loswerden: Wir verlosen drei signierte Exemplare des Kalenders (siehe Infobox weiter unten).

Den Liedtext gibt es natürlich auf Hochdeutsch und auf Sejerlänner Platt, denn der Kalender erscheint – wie immer – „zweisprachig“. Die Mischung macht’s, auch in anderer Hinsicht: Matthias Kringe präsentiert wie gewohnt seine Cartoons in Kombination mit seitenfüllenden Dilldappen-Versionen anderweitig bekannter Motive. Und er arbeitet wieder mit den Zitaten und Samples, die für seine Kalender so charakteristisch sind und sie über die Lektüre der witzigen Comicstrips hinaus zu einem Genuss machen. Optisch sowieso – denn der Satz „Matthias Kringe hat’s einfach drauf“ ist in diesem Fall keine Lobhudelei, sondern eine Tatsachenfeststellung. Darüber hinaus gibt es aber auch wieder die Verweise auf bekannte Vorlagen aus der Popkultur zu entdecken.

Siegen: Für 2022 legt Matthias Kringe Dilldappen-Kalender Nummer 40 vor

Das geht gleich im Januar los, als ein Urzeitmensch seinen Leuten erklärt, wie die Welt aufgebaut ist: Ein riesiger Mistkäfer schwebt im Kosmos, auf seinem Rücken stehen vier Mammuts, die eine Schieferplatte tragen, auf der wiederum steht ein großer Dilldappe. Dem ein oder anderen mag ein solcher Aufbau aus der „Scheibenwelt“ des englischen Schriftstellers Terry Pratchett bekannt vorkommen. Ein wesentliches Details ergänzt Matthias Kringe aber noch: Über dem Horn des Riesen-Dilldappen kreist eine Wurzelknolle mit Meeren, Kontinenten und einer Lufthülle, auf der alles Leben zuhause ist. Und die Kumpels des Urzeitmenschen? Die finden die Schilderung völlig plausibel. Allerdings nur bis zu der Stelle mit der Schieferplatte.

Der Kalender für 2022 ist der 40. Teil der Reihe. Im Alter von 20 Jahren gab Matthias Kringe die Nummer 1 heraus, 1983 war das. Auf einen Dauerbrenner war das Konzept zum Start gar nicht ausgelegt. „Ich hätte mir damals kaum vorstellen können, wie es im Jahr 2000 aussieht – und ob wir 2015 vielleicht fliegender Autos haben“, scherzt der heute 60-Jährige darüber, wie er damals vorausplante. Doch er sei gefragt worden, ob es Fortsetzungen gibt. Und die gab es dank stabiler bis steigender Nachfrage. „Ich bekomme Zuschriften von Leuten, die sagen, dass sie von Anfang an alle haben.“

Auch ein Motiv im Stile klassischer Frühstücksflocken-Schachteln gibt es im Dilldappen-Kalender 2022 wieder. Foto: Matthias Kringe

Siegen: Dilldappen-Kalender spielt auch 2022 wieder mit Zitaten und vertrauten Motiven

Langjährige Fans werden Figuren wiederbegegnen, die bereits langfristig eingeführt und etabliert sind: Den knuffigen Wolf, den die Urmenschen zu domestizieren trachten; den Dodo; die aufbegehrenden Maulwürfe; und natürlich die ganze liebenswerte Dilldappenbande. Aber auch ästhetische Formate, die sich durch die Jahre ziehen, kehren zurück: Die „Kellogg’s“-Schachteln-Cover, diesmal für „Igelääde Sorrel Dogge“; die amerikanischen Reiseposter in Siebdruck-Optik, deren Juli-Motiv nach „Rocker’s Field“ ins „Land of the Totem Poles“ einlädt; und eine Adaption eines weltberühmten Bildes, das den November und die Titelseite ziert: Vier Dilldappen, die gemeinsam eine Birke in kahlen Waldboden stecken – eindeutig dem Foto „Hissen der Flagge auf Iwojima“ aus der Endphase des Zweiten Weltkriegs nachempfunden.

„Ich habe schon Diskussionen deswegen gehabt“, sagt Matthias Kringe über diese Zeichnung. Aber einerseits sei das Motiv so oft aufgegriffen, zitiert, abgewandelt und auch parodiert worden, dass es sich von seinem Ursprung entfernt habe. Und die Dilldappen-Version habe eine „positive Botschaft: Es ist ein Aufruf zur Wieder-Aufforstung des Siegerlandes“ nach der Borkenkäferplage. Für das Publikum sei es einfach „schön, etwas Bekanntes wiederzuerkennen“. Und als Sympathieträger sind die Dilldappen nun einmal per se nicht politisch unkorrekt.

Keine Sorge: Auch Neulinge dürften am Dilldappen-Kalender 2022 viel Freude haben

Von all den roten Fäden, die sich im Laufe der Jahre durch die Kalender zogen und sich weiterentwickelten, sollten sich Neulinge übrigens nicht abschrecken lassen. „Ich werde den Teufel tun, und bei jedem Kalender von vorne anfangen“, beschreibt der Cartoonist seine Arbeitsweise. Aber jedes Blatt funktioniert auch für sich allein. Und wer sich für die Hintergründe der ein oder anderen Figur oder Begebenheit interessiert, den lässt der Dilldappen-Erfinder nicht allein: Auf seiner Homepage lässt sich vieles nachlesen.

Den Dilldappen-Kalender 2022 gibt es im Buchhandel und auf matthias-kringe.com zum Preis von 12,90 Euro: 28 Seiten, 24 mal 34 Zentimeter groß, Spiralbindung.

