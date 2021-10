Siegen: Doppeldecker „Emmi“ wird 80 – und feiert mit Brüdern

Oldtimer-Doppeldecker „Emmi“ (vorne) dreht zur Feier seines 80. „Geburtstags“ mit zwei anderen Focke Wulf 44 Stieglitz-Maschinen einige Runden am Himmel.

Eiserfeld. Der Doppeldecker Focke Wulf 44 Stieglitz des Luftsportvereins Siegerland wird 80. Die Mitglieder widmen ihm zur Feier einen besonderen Rundflug.

Emmi wird 80. Und natürlich wurde der „Geburtstag“ des Doppeldeckers beim Luftsportverein (LSV) Siegerland nun gefeiert – wenn auch, wegen der Pandemie, in anderem Rahmen als eigentlich geplant.

1941 wurde der Doppeldecker Focke Wulf 44 Stieglitz mit dem heutigen Kennzeichen „D-EMMI“ von der Firma Focke Wulf gebaut. Längst hat er auf dem Fluggelände Eisernhardt eine Heimat gefunden. Die Mitglieder des Vereins haben im Laufe der Jahrzehnte viel Zeit und Herzblut in das besondere Stück investiert.

Siegen: Luftsportverein Siegerland baut Doppeldecker „Emmi“ mit viel Aufwand neu auf

Ursprünglich wurde das Flugzeug als Schulmaschine für die Ausbildung der Piloten der Luftwaffe eingesetzt, wie einer Mitteilung zu entnehmen ist. 1967 erhielt der Luftsportverein Siegerland dann eine große Anzahl von Teilen und Fragmenten des Doppeldeckers mit der Werk-Nummer 667. Nach langer Recherche und Suche nach Ersatzteilen wurde beschlossen, diesen Oldtimer-Doppeldecker wieder aufzubauen „und ihm ein neues Leben zu schenken“.

Der Luftsportverein Siegerland hat den Oldtimer-Doppeldecker Focke Wulf 44 Stieglitz – mit dem heutigen Kennzeichen „D-EMMI“ – aufwendig und liebevoll restauriert. Inzwischen ist das Flugzeug 80 Jahre alt. Foto: Luftsportverein Siegerland

Unter Federführung des Werkstattleiters Walter Beier aus Eisern wurde in mehr als 5000 Arbeitsstunden die heutige „Emmi“ hergestellt. „Leider konnten die vier Tragflächen auf Grund des Zustandes nicht mehr verwendet werden“, erläutert der Verein weiter. „Dafür wurden in Finnland neue Tragflächen nach Originalzeichnungen in einem luftfahrttechnischen Betrieb hergestellt, mit einem Jumbo der Lufthansa nach Frankfurt gebracht und dort von Vereinsmitgliedern abgeholt.“ Im September 1980 wurde der fliegende Oldtimer dann getauft und für den Flugbetrieb freigegeben.

Siegen: Feier zu Emmis 80. Geburtstag auf der Eisernhardt im kleinen Kreis

Um Emmis 80. „Geburtstag“ angemessen zu begehen, sollte das bekannte – und beliebte – Flugplatzfest den Rahmen bieten. „Leider hat uns die Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagt Marco Berners, 1. Vorsitzender des LSV. Auch ein kleineres Fest mit Öffentlichkeit sei aufgrund der Auflagen nicht infrage gekommen.

Neue Mitglieder Der Luftsportverein Siegerland wurde 1930 gegründet. Neue Mitglieder sind willkommen. Alle Infos gibt es auf lsv-siegen.de

„Um dem erheblichen Aufwand für die Mitglieder aus dem Weg zu gehen, haben wir uns entschlossen, die Feier für den 80. Geburtstag unseres Doppeldeckers lediglich vereinsintern zu feiern“, sagt Marco Berners. Dies fand jüngst statt. Zwei Focke Wulf 44 Stieglitz-Brüder der „Emmi“ waren dazu eingeladen: Der Stieglitz mit dem Kennzeichen „D-EMOF“ aus Obermörlen und der Stieglitz mit dem Kennzeichen „D-EMIG“ aus Egelsbach. Der FW 44 aus Obermörlen „EMOF“ war von 1960 bis 1978 auf der Eisernhardt stationiert.

Dank an das technische Team

Das kleine Fest im internen Kreis fand bei gutem Wetter mit Kaffee und Kuchen, Würstchen und Getränken im Kreis der Mitglieder, ihrer Familien sowie Freunden statt. Während der Geburtstagsfeier wurde besonders das Team um den Technischen Leiter des LSV, Henning Leusch, geehrt. Seit Jahren ist es unermüdlich im Einsatz für die „Emmi“. Die Mitglieder kennen jede Schraube und jedes Einzelteil an dem Flugzeug und machen „die Unterhaltung, Kontrolle, Wartung und den Erhalt des optimalen technischen wie optischen Zustands unseres Doppeldeckers so möglich“ betont Marco Berners.

