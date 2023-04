Vor allem für Schulkinder soll das Schwimmen in den Siegener Hallenbädern durch die Anhebung wieder angenehmer werden. (Archiv)

Sparmaßnahme Siegen dreht Wassertemperatur in Hallenbädern wieder höher

Siegen. Das Wasser in den Hallenbädern wird wieder wärmer, das Baden angenehmer, so die Stadt Siegen. Energie soll aber weiter gespart werden.

Das Wasser in den Hallenbädern der Stadt Siegen wird wieder wärmer. Die städtische Bäderabteilung wird die Temperatur ab Montag, 1. Mai, auf 27 bzw. 28 Grad anheben. Dazu sagte Arne Fries, zuständiger Sportdezernent: „Mein Dank geht an die Badegäste, die in den vergangenen Monaten trotz der kühleren Temperaturen weiterhin unsere Bäder besucht haben. Die jetzige Anhebung macht das Baden wieder angenehmer, insbesondere für Schulkinder und alle anderen, die sich nicht im Wettkampftempo im Wasser bewegen.“

Im Zuge der Energiekrise hatte die Stadtverwaltung im Juli vergangenen Jahres die Wassertemperatur in den Hallenbädern auf 25 Grad abgesenkt. Grundlage für die Temperatur-Absenkung war die Energiesparverordnung, nach der auch die Stadt Siegen angehalten war, umfangreiche Energiesparmaßnahmen umzusetzen. Diese Verordnung ist am Samstag, 15. April, ausgelaufen.

„Die Stadt Siegen ist sich der Verantwortung bewusst, auch weiterhin alles Sinnvolle zu tun, um Energie einzusparen. Deshalb ist die Anhebung ein guter Kompromiss, den Energieverbrauch niedriger zu halten, aber trotzdem das Baden angenehm zu machen“, so Arne Fries. In den Freibädern Geisweid und Kaan-Marienborn wird die Beheizung der Schwimmbecken weiterhin durch die vorhandenen Solaranlagen sichergestellt.

