Siegen: Drei A-45-Brücken sprengen, drei Landstraßen sperren

Die A-45-Talbrücke Rinsdorf: Sie besteht nur aus einem Bauwerk und wird in Kürze komplett gesprengt.

Siegen/Wilnsdorf. Gleich drei Autobahn-Talbrücken zwischen Siegen-Süd und Wilnsdorf werden in den kommenden Monaten gesprengt – Straßensperrungen und Umleitungen

Drei A-45-Talbrücken werden in den kommenden Monaten gesprengt: Das gesamte Bauwerk Rinsdorf sowie die verbliebenen Teilbauwerke Rälsbach und Eisern. Unter zweien davon führen Landesstraßen her, die dafür zeitweise komplett gesperrt werden müssen, außerdem steht neben der Talbrücke Eisern eine umfangreiche Kanalbaumaßnahme an, für die ebenfalls eine Landesstraße gesperrt werden muss.

Die Autobahn Westfalen betont: Es wird immer nur eine Landesstraße gesperrt, „ein neues Projekt beginnen wir erst, wenn das andere abgeschlossen ist“, verspricht Karl-Josef Fischer Geschäftsbereichsleiter Bau in der Außenstelle Netphen der Autobahn Westfalen – sonst würden die Umleitungsstrecken gesperrt.

Ablauf: Eine A 45-Brücke nach der anderen zwischen Siegen und Wilnsdorf gesprengt

1. Rälsbach. Vergleichsweise einfach für die Verkehrsführung ist die Sprengung der zweiten Hälfte der Talbrücke Rälsbach. Dort verläuft nur ein Wirtschaftsweg unter dem Bauwerk her, regionaler und überregionaler Verkehr sind entsprechend nicht beeinträchtigt. Der Verkehr wird im November auf das neue Bauwerk umgelegt, damit die andere Hälfte gesprengt werden kann. Termin: Dezember 2021.

Die Rälsbach-Talbrücke ist noch vergleichsweise einfach zu sprengen: Hier führt keine Landesstraße drunter her. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

2. Rinsdorf. Die größte und aufwendigste Maßnahme entlang des A-45-Abschnitts zwischen Siegen-Süd und Wilnsdorf – die Brücke besteht, im Unterschied zu den beiden anderen, nicht aus getrennten Bauwerken je Fahrtrichtung, sondern aus einem, das entsprechend komplett gesprengt wird. Daher entsteht der Ersatzneubau neben der alten Brücke und wird 2024 komplett in die endgültige Position geschoben. Der Ersatzneubau ist mittlerweile so weit fortgeschritten, dass der Verkehr ebenfalls im November darauf umgelegt werden kann, die Sprengung ist dann für Januar geplant – wobei sich kommende Woche noch entscheiden könnte, dass zuerst Rinsdorf (im Dezember) gesprengt wird und Rälsbach dann im Januar.

Verkehr: Unter der Talbrücke Rinsdorf verläuft die L 907/Eiserfelder Straße, die ab November voll gesperrt und voraussichtlich im Frühjahr wieder freigegeben wird, wenn die Trümmer des Bauwerks beseitigt sind. Um den Fall des gewaltigen Bauwerks aufzufangen muss – wie bei den anderen Talbrücken auch – ein Fallbett aufgeschüttet werden, ebenso gilt es, Leitungen zu sichern. Die Straße wieder freigeben zu können, habe bei den Aufräumarbeiten immer oberste Priorität, betont Fischer.

Große Kanalbaumaßnahme mitten in Siegen-Eisern – A 45-Unterführung verbreitern

3. Wolfsbach. Sobald die wegen der Rinsdorf-Sprengung gesperrte L 907 wieder frei ist, muss noch die L 562 (Wolfsbach) von Anfang bis Mitte 2022 voll gesperrt werden, weil eine umfangreiche Kanalbaumaßnahme ansteht. Der Kanal, so Fischer, ist so breit und tief, dass der Verkehr nicht an der Baustelle vorbei geführt werden kann. Weil außerdem die Wolfsbach-Unterführung derzeit zu schmal ist für die künftig sechs Fahrspuren, die oben drüber führen, wird dieses Bauwerk bei der Gelegenheit gleich mit verbreitert; um 5 bis 6 Meter. Anlieger könnten aber jederzeit ihre Häuser erreichen.

Die A-45-Talbrücke Eisern: Zwei Jahre nach der Sprengung des ersten Teilbauwerks steht im Herbst 2022 die zweite Sprengung an. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

4. Eisern. Nachdem die erste Hälfte der Talbrücke im Herbst 2020 gesprengt wurde, steht zwei Jahre später der Termin für die andere Hälfte an, im Oktober 2022 – nachdem die L 562 wieder freigegeben ist.

Verkehr: Die L 909 (Obersdorfer Straße) zwischen Eisern und Obersdorf-Rödgen wird dazu voraussichtlich zwischen September und November 2022 voll gesperrt.

Die Umleitungen zwischen Wilnsdorf und Siegen: Immer nur eine Landstraße gesperrt

Weil es sich um Landesstraßen handelt, musste die Autobahn Westfalen das Projekt mit zahlreichen Stellen abstimmen: Polizei, Kommunen und Bezirksregierung Arnsberg. Außerdem habe man frühzeitig den Kontakt zu den Betroffenen in Eisern gesucht, sagt Peter Koch vom Projektteam Straßenbau: Der Feuerwehr Eisern etwa und weiteren Stellen, „die wissen aus Erfahrung, was hier passiert, wenn eine Straße gesperrt wird“, so Koch.

Zuerst (November bis April) wird die L 907 zwischen Rinsdorf und Wilnsdorf gesperrt – Umleitung über Eisern, Rödgen-Obersdorf (L 909 und B 54). Dann folgt (April bis September) die Sperrung der Wolfsbach (L 562) zwischen Eisern und Martinshardt – Umleitung über die Eiserntalstraße bis Eiserfeld-Mitte, von dort aus auf die HTS und weiter bis zur A 45-Anschlussstelle Rinsenau Richtung Frankfurt sowie Richtung Olpe über die A 4 zum Kreuz Olpe-Süd. Schließlich (September bis November) wird die L 909 (Obersdorfer Straße) ab Eisern gesperrt, Umleitungen ebenfalls über die Eiserntalstraße Richtung Eiserfeld, die Wolfsbach Richtung Siegen sowie über die L 907 Richtung Wilnsdorf.

Neue Regenwasserbehandlungsanlagen der A 45 tragen zur Entlastung der Umwelt bei

„Ende 2024 werden alle drei Talbrücken zwischen Wilnsdorf und Siegen-Süd fertig sein, dann beginnt der komplett sechsstreifige Ausbau der A 45“, kündigt Karl-Josef Fischer an. Der Autobahnabschnitt soll 2025/26 der erste sein, den die Autobahn Westfalen im kompletten Endzustand fertig hat.

Insgesamt fünf Brückensprengungen im Siegerland Die Brücke Landeskroner Weiher gehört zu einem anderen Ausbauabschnitt und wird im Februar 2022 gesprengt, derzeit wird das Wasser abgelassen und das Fallbett errichtet. Die fünfte Brückensprengung innerhalb kurzer Zeit ist auf Siegerländer Boden dann für 2023 geplant: Dann ist die Talbrücke Büschergrund an der Reihe.

Dazu gehören auch entlang der Autobahn zwischen Landesgrenze NRW-Hessen und Westhofener Kreuz insgesamt 70 Regenwasserbehandlungsanlagen – eine davon nahe der Talbrücke Eisern, die über besagten Kanal ans Netz angeschlossen wird. „Das sind keine Rückhaltebecken“, erklärt Fischer: Die Anlagen dienen auch dazu, Öl oder Sprit nach Unfällen zurückzuhalten und ermöglichen es, Schwebstoffe wie Gummiabrieb der Reifen abzufischen. Die Umweltbelastung durch die Autobahn könne so erheblich reduziert werden, da die „alte“ A 45 zu großen Teilen ungefiltert in Bachläufe entwässert.

