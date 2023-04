Siegen: Drei Einbrüche im zentralen Bereich der Innenstadt

Die Polizei in Siegen ermittelt wegen Einbrüchen im Bereich Kölner Tor/Koblenzer Straße über das Osterwochenende (Symbolfoto).

Siegen. Rund ums Kölner Tor in Siegen schlugen über das Osterwochenende Einbrecher zu. Sie richteten hohen Sachschaden an. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen Mittwoch und Samstag (8. April) ist es zu mehreren Einbrüchen im Bereich Kölner Tor und Koblenzer Straße in Siegen gekommen.

- In der Nacht auf Donnerstag verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Bäckerei am Kölner Tor.

- Zwischen Donnerstag und Samstag brachen Unbekannte in eine Lokalität an der Koblenzer Straße ein.

- Am Freitagmorgen drangen Einbrecher auf bislang ungeklärte Art und Weise in ein Restaurant an der Kölner Straße ein.

In allen Fällen durchwühlten der oder die Täter Schränke und Schubladen. Ersten Erkenntnissen nach entwendeten die Einbrecher überall Bargeld. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf circa 2000 Euro. Die Ermittlungen in allen Fällen laufen. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen.

Kontakt: Polizei in Siegen, 0271/7099-0

