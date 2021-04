Siegen: Drei Ladendiebe in Geisweid auf frischer Tat ertappt

Geisweid. Waren im Wert von rund 600 Euro wollen drei Männer aus einem Supermarkt in Siegen-Geisweid stehlen. Die Polizei kann das verhindern.

Drei Ladendiebe wurden am Dienstagmittag, 20. April, in einem Supermarkt in der Breitscheidstraße in Geisweid auf frischer Tat ertappt. Ein Ladendetektiv hatte die Gruppe beobachtet und die Polizei informiert.

Vor Ort trafen die Beamten auf einen 40-jährigen Täter. Die beiden anderen Männer waren zunächst flüchtig. Während der Klärung des Sachverhaltes tauchten die flüchtigen Diebe an der Kasse des Supermarktes auf. Die Polizisten konnten die Männer stellen und ebenfalls ihre Personalien aufnehmen. Das Trio wollte Lebensmittel, Kosmetikartikel und sonstige Gegenstände im Gesamtwert von mehr als 600 Euro stehlen. Nun erwartet die Diebe ein Strafverfahren.

