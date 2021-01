Siegen: Drei Verletzte nach Auffahrunfall auf Autobahn A 45

Siegen. Ein 22-Jähriger ist mit hoher Geschwindigkeit auf der A 45 bei Siegen unterwegs. Es kommt zum Unfall. Das sind die Hintergründe.

Drei Verletzte hat ein Unfall auf der Autobahn A 45 bei Siegen am Dienstagabend, 26. Januar, gefordert.

Wie die Polizei in Dortmund am Mittwoch mitteilt, fuhr nach ersten Ermittlungen gegen 21.30 Uhr ein 22-Jähriger aus der Nähe von Siegen auf der A 45 in Richtung Frankfurt. Zwischen den Anschlussstellen Freudenberg und Siegen kam es dann zu einem folgenschweren Auffahrunfall.

Nach Zeugenangaben fuhr der 22-Jährige mit hoher Geschwindigkeit auf das Auto eines 51-Jährigen aus Wenden auf. Beide Autos kamen daraufhin ins Schleudern.

Polizei Dortmund: 60.000 Euro Sachschaden

Das Auto des 51-Jährigen kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Schild und einem Leitpfosten. Im weiteren Verlauf überschlug sich das Auto und kam in der angrenzenden Böschung zum Stehen, berichtet die Autobahnpolizei weiter.

Der 51-jährige Fahrer sowie sein 21-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der 22-Jährige indes trug erhebliche Verletzungen davon.

Den entstandenen Sachschaden beziffern die Beamten auf rund 60.000 Euro.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.