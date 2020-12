Siegen/Drolshagen: Einbrecher müssen wegen Nachbarn fliehen

Siegen/Drolshagen. Ein Anwohner sieht drei Unbekannte in ein Haus in Drolshagen eindringen. Er verständigt die Polizei und spricht die Männer an.

Das umsichtige Einschreiten eines Nachbarn in Drolshagen-Alperscheid hat offenbar Schlimmeres verhindert.

Wie die Polizei am Freotag, 4. Dezember, mitteilt, brachen drei bislang unbekannte Personen am Donnerstag, 3. Dezember, gegen 9.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in Drolshagen-Alperscheid ein. Die Täter drangen zunächst durch Aufhebeln eines Fensters in die untere leerstehende Etage ein.

Fluchtauto mit Siegener Kennzeichen

Anschließend versuchten sie, die Haustür der Hauptwohnung gewaltsam zu öffnen. Dabei wurden sie von einem Nachbarn beobachtet, der sofort die Polizei verständigte und von seinem Grundstück aus die Personen ansprach.

Die Täter flüchteten anschließend mit einem schwarzen Mercedes mit Siegener Kennzeichen vom Tatort. Sie seien dunkel gekleidet gewesen. Eine Fahndung nach den Flüchtigen blieb erfolglos. Die Kripo übernahm die Spurensicherung und die weiteren Ermittlungen.

Hinweise bitte an die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761/9269-0.