Siegen: Druckhaus wird nächstes Projekt bei Uni in die Stadt

Siegen. Nach Möbelhaus, Modehaus, Krankenhaus und Kaufhaus nun das alte Druckhaus Häutebachweg: Uni will hier die „Neue Architekturschule Siegen“ gründen

Das Tempo für den Uni-Umzug in die Innenstadt zieht an: Wenn zwei weitere Fakultäten ins Zentrum ziehen, wird das Department Architektur ins ehemalige Druckhaus am Häutebachweg ziehen. Das kündigt die Hochschule in einer Mitteilung an und lädt zu einem „bundesweit einzigartigen Architekturprojekt“ ein, wie es weiter heißt: Sechs Architekturbüros aus ganz Europa kommen vom 14. bis 19. August nach Siegen, um die Pläne für den Um- und Ausbau zu erarbeiten.

Das alte Druckhaus ist nach dem früheren Möbelhaus Wonnemann (Student Service Center, SSC) und dem ehemaligen Modehaus Hettlage ein weiterer Pflock, den die Hochschule für die beiden Campus-Erweiterungen einschlägt. Der Umzug des Architektur-Departments (Fakultät II, der Bereich Musik soll wohl zu weiten Teilen im umgebauten Karstadt-Gebäude untergebracht werden) soll nicht nur ein räumlicher, sondern auch ein programmatischer Neustart sein: Als „Neue Architekturschule Siegen“.

Uni Siegen will Architektur mit „Modellcharakter“ errichten

Dazu veranstaltet die Uni eine „Summer School“ von Montag, 14., bis Samstag, 19. August. Studierende, Lehrende und Architekten von Büros unter anderem aus London, Kopenhagen und Brüssel kommen im Druckhaus zusammen, um Konzepte für Um- und Ausbau zu erarbeiten. Mit dem Umzug soll eine „innovative Architektur entstehen, die Modellcharakter für neue Formen des universitären Zusammenlebens, aber auch für den Umgang mit Bestandsbauten hat“, heißt es weiter.

Die Büros stellen sich mit Werkvorträgen am 15., 16. und 17. August, jeweils um 17 und 18 Uhr, den anderen Beteiligten und der Öffentlichkeit vor. Am Samstag werden dann die ersten Entwürfe zum Umbau des Druckhauses präsentiert, auch dazu lädt die Hochschule die interessierte Bevölkerung in den Häutebachweg 17 ein, zur Diskussion.

