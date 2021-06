Siegen: E-Bike-Fahrer stürzt bei hohem Tempo – Krankenhaus

Der E-Bike-Fahrer kommt in ein Siegener Krankenhaus. (Symbolbild)

Siegen. Auf einem abschüssigen Waldweg in Siegen-Gosenbach verliert ein E-Bike-Fahrer die Kontrolle über sein Rad und stürzt. Er verletzt sich schwer.

Schwere Verletzungen hat ein E-Bike-Fahrer nach einem Unfall am Sonntagnachmittag, 13. Juni, in Siegen-Gosenbach davongetragen.

Der 28-Jährige war laut Polizeiangaben in einer Gruppe in einem Waldstück in Gosenbach unterwegs, als er stürzte. Er war auf einer . Der Mann kam ins Krankenhaus.

Auch Fahrradunglück in Siegen-Weidenau

Etwas glimpflicher endete ein Unfall eines 23-jährigen MTB-Fahrers in einem Waldstück in Weidenau. Der junge Mann verbremste sich auf dem unbefestigten ebenfalls abschüssigen Waldweg und rutschte weg.

Durch den Sturz verletzte sich der 23-Jährige leicht, so die Beamten.

