Siegen: E-Bike-Fahrerin (17) verletzt – BMW haut einfach ab

Weidenau Um in Weidenau einen Zusammenstoß mit einem Auto zu verhindern, bremst ein Mädchen scharf ab, stürzt und wird verletzt.

Eine 17-jährige E-Bike-Fahrerin ist am Mittwochmorgen, 15. November, in Siegen bei einem Unfall leicht verletzt worden. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer, der ebenfalls in den Unfall verwickelt war, flüchtete.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war das Mädchen gegen 7.10 Uhr auf der Glückaufstraße in Richtung Weidenauer Straße unterwegs, als plötzlich in Höhe der Hausnummer 24 ein weißer BMW rückwärts von einem Parkplatz auf die Straße fuhr. Die 17-Jährige machte eine Vollbremsung, um nicht mit dem Auto zusammenzustoßen.

Mädchen stürzt zu Boden

Dabei stürzte sie zu Boden und verletzte sich leicht. Der Autofahrer haute ab. Das Verkehrskommissariat in Siegen hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, sich unter 0271/7099-0 zu melden.

