Siegen: E-Bikes gestohlen, tausende Euro futsch

Siegen In Siegen kommt es zu einer Serie von E-Bike-Diebstählen. Selbst am Jung-Stilling-Krankenhaus schlagen die Täter zu.

Drei hochwertige E-Bikes sind in Siegen zwischen Sonntag und Montag, 17. und 18. Dezember, gestohlen worden.

Wie die Polizei mitteilt, brachen Täter in der Hammerstraße gewaltsam über eine Seitentür in eine Garage ein. Dort entwendeten sie ein Pedelec der Marke Cube, Modell Touring Hybrid One 500 grey/black. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Bereich.

Zu einem weiteren Diebstahl kam es in der Emilienstraße. Dort war eine Tiefgarage das Ziel der Täter. Aus dieser Garage entwendeten sie ein hochwertiges E-Bike der Marke Ghost, Modell E-Teru Universal in rot. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Bereich. Bereits am Sonntagnachmittag schlugen Diebe auf dem Klinikgelände des Jung-Stilling-Krankenhauses zu. Gegen 17 Uhr bemerkte eine Klinikangestellte ein lautes Geräusch. Im Bereich des Fahrradabstellplatzes konnten zwei Männer beobachtet werden, wie diese mit einem schwarzen E-Bike der Marke i:SY, Modell Hartje in Richtung Virchowstraße flüchteten. Der Beuteschaden beläuft sich ebenfalls auf einen mittleren vierstelligen Bereich.

Polizei Siegen: Beide Verdächtige schwarz gekleidet

Tatverdächtiger eins ist etwa 20 Jahre alt, 1,75 Meter groß und war schwarz gekleidet, so die Beamten. Der zweite Verdächtige ist ebenfalls etwa 20 Jahre alt, allerdings ein wenig kleiner. Auch er war schwarz gekleidet und hatte eine rote Tüte dabei. Das Kriminalkommissariat in Siegen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise unter 0271/7099-0.

