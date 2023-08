Siegen: E-Scooter rammt Fußgänger direkt vor Polizei nieder

Statt Hilfe für den Verletzten in Siegen gibt es ein Wortgefecht. (Symbolbild)

Weidenau. Ein E-Scooter fährt unweit der Polizeiwache in Weidenau einen Fußgänger an. Statt Hilfe für den Verletzten gibt es ein Wortgefecht.

Auf dem Gehweg an der Weidenauer Straße hat sich bereits am vergangenen Donnerstagnachmittag, 24. August, ein Unfall zwischen einem Fußgänger und einem E-Scooter-Fahrer ereignet.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein derzeit unbekannter E-Scooter-Fahrer gegen 15.25 Uhr in Richtung Siegen-Mitte unterwegs. In Höhe der Hausnummer 226 – unmittelbar gegenüber der Polizei in Weidenau – kollidierte er mit einem 25-jährigen Fußgänger, der ihm entgegenkam. Der Fußgänger wurde leicht verletzt, berichtet die Polizei weiter.

Polizei sucht flüchtigen E-Scooter-Fahrer

Der E-Scooter-Fahrer setzte seine Fahrt nach einem kurzen Wortgefecht fort. Der Flüchtige ist laut Personenbeschreibung etwa 30 Jahre alt, rund 1,70 Meter groß und schlank. Vom Phänotyp her ist der Verdächtige laut offiziellen Angaben Osteuropäer. Seine mittelblonden Haare trug er kurz, beide Unterarme sind tätowiert. Der Mann war unter anderem mit einer kurzen Hose und Turnschuhen bekleidet.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem flüchtigen E-Scooter-Fahrer machen können.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter 0271/7099-0 entgegen.

