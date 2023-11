Siegen: E-Zigarette qualmt wild – Feuerwehr rückt an

Weidenau. Auf Schlimmes machen sich Siegener Berufsfeuerwehr und Löscheinheit Weidenau gefasst. Allerdings kommt es anders als befürchtet.

„Feuer 4 Dachstuhlbrand in Weidenau Am Mühlenseifen, Mehrfamilienhaus Dachgeschoss-Qualm aus dem Fenster“, lautete am Montag, 6. November, die Alarmmeldung für die Berufsfeuerwehr sowie der Löscheinheit Weidenau die sich schnell auf den Weg in Richtung Känerberg machte.

Die Fahrt durch teilweise enge Straßen allerdings war umsonst. Was ein Anwohner als Rauch wahrgenommen hatte, der auf ein Feuer hätte zurückzuführen sein können, entpuppte sich als Qualm aus einer E-Zigarette.

