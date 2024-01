Siegen: Einbrecher behelligt Opfer mit kruder Geschichte

Siegen Ein Mann in Siegen wird Opfer eines Einbruchs. Zwei Tage zuvor klingelte ein Verdächtiger an seiner Tür und tischte ihm Seltsames auf.

In der Haroldstraße in Siegen wurde am Donnerstag, 11. Januar, in den frühen Nachmittagsstunden in eine Wohnung eingebrochen. Die Täter nutzten eine kurze Abwesenheit der Wohnungsinhaber aus und drangen über die Terrassentür gewaltsam in das Haus ein, so die Polizei.

Dort durchwühlten die Einbrecher sämtliche Räume. Zum jetzigen Zeitpunkt steht noch nicht fest, was entwendet wurde. Der Tatzeitraum liegt zwischen 12.45 Uhr und 14.30 Uhr. Der Geschädigte gab gegenüber den Beamten an, dass am Dienstag, 9. Januar, ein verdächtiger Mann an der Haustür geklingelt habe. Er habe wissen wollen, ob der Geschädigte eine Unfallflucht mitbekommen habe. Angeblich habe der Mann sein Auto vor dem Haus des Geschädigten geparkt. Dort habe aber gar kein Fahrzeug gestanden.

Verdächtiger spricht gebrochenes Deutsch

Der Verdächtige ist laut Beschreibung etwa 1,80 Meter groß, hatte einen schwarzen Vollbart und war dunkel gekleidet. Er sprach gebrochenes Deutsch. Das Siegener Kriminalkommissariat 5 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter 0271/7099-0 zu melden.

