Siegen: Einbrecher beschmieren Innenwände dieser Grundschule

Einbrecher steigen in die Siegener Grundschule ein. (Symbolbild)

Weidenau. In den Sommerferien dringen Einbrecher in eine Grundschule im Siegener Stadtteil Weidenau ein – und sind offenbar darauf aus, Schaden anzurichten

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Freitagnachmittag, 22., und Montagmorgen, 25. Juli, in die Jung-Stilling-Schule am Stockweg in Siegen-Weidenau eingebrochen.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Die Einbrecher beschmierten laut Polizeiangaben zahlreiche Innenwände mit Graffiti. Im Anschluss entwendeten sie Werkzeuge. Einige der entwendeten Gegenstände wurden unweit der Schule wieder aufgefunden.

Kriminalpolizei Siegen ermittelt

Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Die Siegener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen.

Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen, nehmen die Beamten unter 0271/7099-0 entgegen.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland