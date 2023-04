Siegen: Einbrecher dringen in Garage und Apotheke ein

Siegen/Freudenberg. Durchwühlte Schränke, aufgerissene Kisten: Erneut waren Einbrecher in Siegen auf Tour. Die Beute ist kümmerlich – zumindest auf den ersten Blick.

Bislang Unbekannte sind zwischen Samstagabend, 15. April, und frühem Sonntagnachmittag, 16. April, in eine Garage in Siegen und in eine Apotheke in Freudenberg eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich Täter zwischen Samstagabend und Sonntag, gegen 14.15 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Garage an der Koblenzer Straße in Siegen. Ersten Erkenntnissen nach dient die Garage als Lager. Die Unbekannten durchwühlten die Garage und entwendeten zahlreiche Schlüssel.

Polizei Siegen: Besonders schwerer Fall des Diebstahls

Am Sonntag drangen Täter zwischen 11.30 und 13 Uhr Zutritt in eine Apotheke in der Bahnhofstraße in Freudenberg ein. Dort durchwühlten sie laut Polizeiangaben Schränke und Schubladen. Ersten Erkenntnissen nach entwendeten die Einbrecher Bargeld, eine Kaffeekasse und ein schwarzes Mobiltelefon. In beiden Fällen hat das Siegener Kriminalkommissariat 5 die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich unter 0271/7099-0 zu melden.

