Kriminalität Siegen: Einbrecher dringen in Kirche und Gemeindezentrum ein

Kaan-Marienborn. Einbrecher sind in der Nacht von Mittwoch und Donnerstag in ein Gemeindezentrum in Kaan-Marienborn eingedrungen. Sie durchwühlten viele Schränke.

In der Nacht von Mittwoch (15. Dezember, 20.30 Uhr) und Donnerstag (16. Dezember, 6.45 Uhr) verursachten Einbrecher im Gemeindezentrum der evangelischen Kirchen in der Augärtenstraße in Siegen-Kaan-Marienborn hohen Sachschaden. Das teilt die Polizei Siegen-Wittgenstein mit.

Der oder die Täter drangen gewaltsam über ein Fenster in das Gemeindezentrum ein. Dort brachen die Unbekannten diverse Schränke und Türen auf. Weiterhin gelangten sie in die Kindertagesstätte des Zentrums, welche sich im gleichen Gebäudekomplex befindet. Auch dort öffneten die Täter diverse Schränke und durchwühlten diese.

Im Zentrum gelangten die Täter an den Schlüssel für das Kirchengebäude. In der Kirche wurden ebenfalls mehrere Schränke gewaltsam geöffnet. Außerdem nahmen die Täter einen Projektor aus der Kirche mit, ließen diesen dann aber draußen nahe des Objektes im Freien zurück. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendet die Täter sonst nichts. Der Sachschaden dürfte aber im vierstelligen Bereich liegen.

Die Kriminalpolizei in Siegen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter 0271 / 7099 - 0 zu melden.

