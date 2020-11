Siegen: Einbrecher dringen in Löhrtor-Bad ein

Siegen. Einbrecher dringen am Wochenende in das Hallenbad Löhrtor in Siegen ein. Ihre Beute ist recht übersichtlich: nichts.

Augenscheinlich keine Beute haben Einbrecher am Wochenende im Löhrtor-Hallenbad in Siegen gemacht.

Wie die Polizei in Siegen am Montag, 23. November, mitteilt, drangen die Täter zwischen Samstag, 21. November, 14 Uhr und Sonntag, 22. November, 9.45 Uhr in das Bad ein. Nach ersten Ermittlungen haben die Unbekannten eine Tür an der Rückseite aufgehebelt.

Sie durchwühlten Schränke und Schubladen.

Die Kriminalpolizei Siegen nimmt Hinweise unter 0271/7099-0 entgegen.