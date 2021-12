Die Polizei hofft nach einem Einbruch in Siegen auf Hinweise. Die Täter erbeuteten unter anderem ein Luftgewehr. (Symbolbild)

Polizei Siegen: Einbrecher erbeuten an Weihnachten ein Luftgewehr

Siegen. Unbekannte dringen während der Feiertage in eine Wohnung in Siegen ein. Sie stehlen dabei auch eher ungewöhnliches Stück. Zeugen gesucht.

Ein Luftgewehr ist Teil der Beute, die Einbrecher über Weihnachten aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Bereich Freudenberger Straße/Ecke Tiergartenstraße stahlen.

Die Täter nutzten die Abwesenheit der Geschädigten – ein Rentnerpaar – zwischen Heiligabend, 9 Uhr, und dem ersten Feiertag, 15.30 Uhr. Die Unbekannten drangen sowohl in einen Kellerverschlag als auch in die Wohnung ein. Dort durchwühlten sie alle Schränke. Was genau über das Luftgewehr hinaus gestohlen wurde, steht noch nicht abschließend fest. Offenbar benötigten die Täter aber drei Koffer aus der Wohnung, um die Beute abzutransportieren.

Hinweise an die Polizei in Siegen unter 0271/7099-0

