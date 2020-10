Siegen: Einbrecher erbeutet 10.000 Euro Bargeld

Siegen. Die Polizei Siegen bittet um Hinweise zu zwei Einbrüchen, die in den vergangenen Tagen in Siegen verübt wurden – mit unterschiedlichem Erfolg

10.000 Euro Bargeld und diverse Elektrogeräte hat ein bislang unbekannter Täter am Samstag, 3. Oktober, in einer Wohnung in der Siegtalstraße in Niederschelden gestohlen.

Der 39-Jährige Bewohner hatte seine Wohnung gegen 17 Uhr verlassen. Als er gegen 19:50 Uhr zurückkehrte, bemerkte er den Einbruch.

Versuchter Einbruch in Eiserfeld

Ein ebenfalls noch unbekannter Täter hat zwischen Mittwochabend, 30. September, und Freitagabend, 2. Oktober versucht, in ein Einfamilienhaus in der Grabettstraße in Eiserfeld einzubrechen. Durch eine Seitentüre versuchte er, in die Garage des Wohnhauses zu gelangen. Mit Hilfe eines Zaunteils aus Metall wollte der Einbrecher die Tür aufhebeln. Das gelang ihm jedoch nicht. Alle weiteren Türen und Fenster des Hauses blieben unberührt.

Polizei Siegen bittet um Hinweise

Die Kriminalpolizei Siegen bittet zu beiden Taten um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Kriminalpolizei Siegen bittet zu beiden Taten um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer im Tatzeitraum Beobachtungen rund um den Tatort gemacht hat, wendet sich bitte an die Kriminalpolizei in Siegen, 0271/7099-0.

