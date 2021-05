Siegen: Einbrecher hängen Kirchentür aus – und wieder ein

Siegen/Freudenberg. Täter dringen in die Auferstehungskirche in Siegen-Trupbach ein. Sie hängen die Tür aus und stehlen unter anderem einen Tresor – ohne Geld.

Einbrecher haben am Wochenende im Stadtgebiet Siegen und in Freudenberg gleich mehrfach zugeschlagen, so die Polizei am Montag.

Am Sonntag, 9. Mai, drangen unbekannte Täter zwischen 11.30 Uhr und 19.45 Uhr in die Auferstehungskirche „Am Wurmberg“ in Siegen-Trupbach ein. Sie brachen die Scharniere aus der Tür und gelangten dadurch ins Gebäude.

Siegener Kriminalpolizei ermittelt

Ein Tresor ohne Bargeld, ein Laptop sowie eine Kamera wurden entwendet. Anschließend setzten die Unbekannten die Türscharniere wieder ein.

In der Nacht auf Montag, 10. Mai, stiegen unbekannte Täter in eine Wohnung im Mittelweg in Siegen-Eiserfeld ein. Nach ersten Erkenntnissen nutzten die Einbrecher ein geöffnetes Küchenfenster. Sie entwendeten eine hochwertige Uhr.

Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Sonntag in ein Zweifamilienhaus an der Straße „Am Hang“ in Freudenberg-Büschergrund eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen sind die Einbrecher über ein Fensterbrett auf einen Balkon geklettert.

Zeugen berichteten der Polizei, dass dies nach Einbruch der Dunkelheit am Samstagabend passiert sei. Am Balkon öffneten sie gewaltsam eine Tür, um ins Haus zu gelangen. Die Täter durchwühlten sämtliche Räume im Haus. Hinweise zur Tatbeute gibt es derzeit aber noch nicht.

In allen Fällen ermittelt die Siegener Kriminalpolizei. Die Beamten bitten um Hinweise unter 0271/7099-0.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland