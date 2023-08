Siegen: Einbrecher haut mit Mülleimer vor Polizei ab

Der Fluchtversuch in Siegen scheitert. (Symbolbild)

Siegen. In der Siegener Hindenburgstraße macht ein Mann Beute in einem Kiosk und flieht vor der Polizei – nahezu direkt in die Arme einer anderen Streife

Kräfte der Polizei sind am frühen Freitagmorgen, 18. August, in die Hindenburgstraße in Siegen geschickt worden.

Ein Zeuge berichtete gegen kurz vor 3 Uhr von einem aufgebrochenen Automaten in einem Kiosk. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die Scheibe eines Getränkeautomaten eingeschlagen wurde. Auf Videoaufzeichnungen war zudem zu sehen, dass ein Mann die Beute in einem Mülleimer packte und flüchtete.

Polizisten finden die Mülltonne

Eine andere Streife war nahezu zeitgleich im Park auf dem Weiß-Flick’schen Grundstück an der Oranienstraße im Einsatz. Dort entdeckten die Beamten den 50-jährigen Mann, der zuvor den Automaten aufgebrochen haben soll. Auch die Mülltonne konnte fanden die Polizisten. Er wurde vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

