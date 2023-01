Siegen: Einbrecher machen Beute in Büro und Wohnhaus

Einbrecher machen erneut Beute: Diesmal in Siegen und in Wilnsdorf. (Symbolbild)

Siegen/Wilnsdorf. Erneut sind Einbrecher auf Diebestour gegangen und erneut haben sie Beute gemacht. Diesmal in einem Büro und in einem Wohnhaus.

Zwei Einbrüche verzeichnet die Polizei in Siegen für den Zeitraum zwischen Montag- und Dienstagnachmittag, 2. und 3. Januar.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Laut Angaben der Beamten ereignete sich die erste Tat kam es zwischen Montag, 16.30 Uhr und Dienstag, 7 Uhr. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt zu Büroräumen im Häutebachweg in Siegen. Im Inneren brachen der oder die Täter weitere Türen auf, durchwühlten Schränke und Schubladen. Die Langfinger erbeuteten Bargeld.

Polizei Siegen: Täter stehlen Uhren und Schmuck

Zu einem weiteren Einbruch kam es am Dienstag zwischen 13 und 14 Uhr. Unbekannte Täter drangen gewaltsam in ein Wohnhaus in der Sängerstraße in Wilnsdorf ein. Die Einbrecher durchwühlten zahlreiche Räume. Sie entwendeten Uhren und Schmuck, so die Polizei. In beiden Fällen hat das Siegener Kriminalkommissariat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinwiese nimmt die Polizei in Siegen unter 0271/7099-0 entgegen.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland