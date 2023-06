Siegen: Einbrecher nehmen gleich ganzen Tresor mit

Siegen. Eine Werkstatt und ein Restaurant. Unterschiedlicher könnten die Ziele von Einbrechern in Siegen kaum sein – ebenso wie die Beute der Täter.

Bislang Unbekannte sind am Wochenende in eine Werkstatt und in ein Restaurant in Siegen eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich die Täter zwischen Freitagabend und Samstagmorgen, 9. und 10. Juni, gewaltsam Zutritt zu einer Werkstatt an der Hagener Straße in Siegen. Die Einbrecher durchwühlten das Büro. Ersten Erkenntnissen nach entwendeten sie einen Tresor, ein Tablet und einen Kalibrierungstester.

In der Dämmerung in der Oberstadt unterwegs

In der Nacht auf Sonntag, 11. Juni, drangen Einbrecher gegen 4.45 Uhr in ein Restaurant am Markt in Siegen ein. Sie öffneten gewaltsam einen Tresor. Aus diesem entwendeten sie Bargeld. In beiden Fällen hat die Kripo die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 0271/7099-0, zu melden.

